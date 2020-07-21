«Живет с сотней кошек, люди ему не нужны»: Лоза рассказал об одиночестве Юрия Антонова

Я никогда не дружил с Юрием Антоновым. А кто с ним дружит? Антонов — он такой… мне сложно описать. Он с кошками живет, штук сто их у него. Понимаете, людям, которые очень долго живут с таким количеством животных, тяжело быть коммуникабельными.

Есть такая фраза: «Чем больше я узнаю животных, тем хуже я отношусь к людям». Поэтому человек, который долго живет в окружении большого количества животных, к людям относится немножко по-другому. Не так, как люди хотят, чтобы к ним относились. Соответственно, и люди относятся к нему точно так же.

Я не очень представляю себе, чтобы кто-то был с ним в дружеских отношениях, потому что прийти в гости к человеку, у которого сто кошек... Если бы у него там сто собак бегало по двору — еще ладно. Но кошки-то в доме живут…

Человек он — вот такой, своеобразный. Самодостаточный. Он живет один, и люди ему не нужны.

Раневская когда-то сказала: «Талант — как бородавка: он или есть, или нет». Я в свое время говорил о том, что молодые девушки думают, что вместе с талантом и красивым голосом при рождении на их кумира сверху еще упали честность, порядочность, интеллект, доброта и так далее. Ничего подобного! Упала только капелька таланта. Все остальное пролетело мимо, на других людей. Так бывает в жизни.

Антонов все время говорил: «Я бы сегодня эту песню не написал». Но он же в жизни не написал ни одной строчки! Он написал только ноты. Написал или не написал он эту мелодию — мелодия и есть мелодия, она вне политики и вне времени.

Это я текстовик, это я отвечаю за песни. Он отвечает только за их мелодическую часть. Ну, умеет человек складывать ноты в красивые мелодические линии, талантливо это делает всю жизнь. Но не более того. Если ему убрать этих поэтов, написать другие стихи — будут другие песни.

Половинка того, что мы слышим, — это Антонов, остальное — его соавторы. Я все время говорю: «Ребята, вы недооцениваете текстовиков». Они все-таки мои коллеги по цеху, и я считаю, что это неправильно, когда приписывают авторскую песню одному только композитору. Без поэта — как?

«Я помню чудное мгновенье…» — взять романс и что, убрать Пушкина, что ли? А у нас почему-то вот так. Почему-то песни Антонова считаются только песнями Антонова, и никто не смотрит, что в этих песнях ровно половина сделана не им.

Да, он поет, но я бы не назвал его вокалистом. Есть такое понятие — авторское пение, оно может быть любым, к нему нельзя предъявлять каких-либо претензий. «Поют душой», — так в подобных случаях говорят.

Но, конечно, я желаю ему здоровья и долгих лет жизни.

Российский певец и композитор Юрий Антонов был госпитализирован в одну из московских больниц. 75-летний музыкант обратился в клинику из-за проблем с ногой, после чего его прооперировали. В настоящее время Антонова перевели в обычную палату.