Эксперт объяснил, почему частные пенсионные фонды оставляют людей без пенсий

Санкт-Петербург, 21 июля. В странах с низким уровнем дохода населения и преобладанием нелегальной занятости пенсионные фонды накопительной системы не гарантируют людям возврата денег в виде пенсионных начислений. Такое заявление во время онлайн-эфира медиацентра «Патриот» на тему «Как добиться пенсионных выплат?» сделал заместитель председателя партии «Справедливая Россия» Олег Шеин.

«Накопительная пенсионная система (НПС) реально работает только в англосаксонских странах — США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии — с очень высокими зарплатами и легальной занятостью населения. В других странах она фактически оставляет людей без пенсии, — заявил Олег Шеин. — Самый яркий пример — Чили. Пиначета давно нет, но дело его живет. Не случайно там были такие волнения в прошлом году, потому что люди требовали изменить систему пенсионных начислений. Чилийская НПС привела к тому, что в среднем люди стараются работать до 80 лет. Во Франции наоборот — официальный пенсионный возраст — 60 лет, но люди стараются выйти на пенсию в возрасте 58 лет. То есть французы предпочитают выйти на пенсию пораньше, даже жертвуя ее размером. А в Чили накоплений не хватает абсолютно, человек вынужден фактически до самой своей смерти искать средства к существованию».

Континентальная Европа, по словам Олега Шеина, отказалась от англосаксонской НПС, сделав выбор в пользу солидарной пенсионной системы (СПС), когда пенсии выплачивают не из накоплений, а из отчислений тех, кто еще работает.

«Такая же система была в СССР, но солидарная система в Европе начинает давать сбои в результате наступления неолиберализма. Мы видели массовые протесты по этому поводу во Франции этой зимой. Частично в результате демографической картины доля пожилых людей возрастает. Очень сложно увеличить пропорционально пенсионные издержки ВВП», — пояснил политик.

По словам эксперта, пенсии европейцев формируются из трех источников: личных накоплений, выплат СПС и корпоративных пенсионных выплат, отталкивающихся от соглашений между профсоюзами и крупными компаниями. Однако в России добиться гражданам достойных пенсионных выплат от компаний, считает Олег Шеин, невозможно, поскольку у нас слабые профсоюзы.

«Из-за того, что у нас антипрофсоюзное законодательство», — уточнил депутат.

В связи с этим Олег Шеин предлагает не копировать западные модели пенсионных начислений, а дорабатывать свои. Благо новая Конституция РФ дает такую возможность.