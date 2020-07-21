В Сети появилось видео ожесточенной драки молдаван и румын из-за русской песни

Бухарест, 21 июля. Ожесточенная схватка произошла на румынском курорте Мамайя между туристами из Молдавии и местными жителями. Причиной побоища стала русская песня.

Момент потасовки попал на видео. На кадрах видно, как около десяти мужчин толкают и бьют друг друга. В результате драки три человека получили травмы.

Как сообщает агентство Digi24, причиной драки стала песня на русском языке. Отдыхающие попросили диджея включить русскую песню, но композиция пришлась не по вкусу местным жителям. Диджей отказался включать песню.

Между отдыхающими и местными жителями возникла словесная перепалка, которая переросла в драку. Как сообщает агентство, зачинщиками драки стали молдавские туристы. Участие в потасовке приняли и охранники заведения. В итоге драку пришлось разнимать сотрудникам полиции. В результате потасовки три человека получили травмы, они были госпитализированы, пишет «Царьград».

Ранее в Сети было опубликовано видео массовой драки рабочих на одной из строительных площадок в Москве. В результате потасовки пострадали несколько человек.