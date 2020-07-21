Квест с динозаврами закончился трагедией для петербургского школьника

Санкт-Петербург, 21 июля. Одиннадцатилетний мальчик сломал позвоночник и получил черепно-мозговую травму во время прохождения квеста «Динозавры» в Петербурге. Как сообщил отец ребенка, инцидент произошел 20 июля на одной из площадок известного в городе организатора приключенческих игр iLocked.

Он рассказал, что поход на квест был подарком школьнику на день рождения. Программа игры соответствовала его возрасту — к ней допускают лиц старше шести лет. Родители решили, что никаких проблем быть не должно, но квест оказался значительно сложнее заявленного уровня и закончился серьезными травмами.

По словам мужчины, мальчик в темноте рухнул с лестницы и пролетел вниз головой порядка трех метров.

«Там необходимо проявлять достаточно серьезные чудеса акробатики для того, чтобы что-то преодолеть. Мы переходили из одной локации в другую, была практически полная темнота. Голос давил: «Скорее, скорее!». Нужно было нырять в дырку в полу. Внизу была отвесная лестница без перил, внизу был бетон. С этих трех метров у меня ребенок полетел вниз головой», — описал ситуацию Евгений Ермолаев «Пятому каналу».

После неудачной игры мальчик с компрессионным переломом позвоночника и серьезной черепно-мозговой травмой был госпитализирован. Вызволять его из декораций квеста пришлось спасателям МЧС.

Ермолаев добавил, что после случившегося обратился в правоохранительные органы. Он уверен, что организатор развлечения оказал не отвечающую требованиям безопасности услугу. По его словам, руководство iLocked не принесло извинений и не выходит на связь.