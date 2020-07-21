Экс-депутат Рады рассказал, как Украина может потерять восемь областей

Киев, 21 июля. Если на Украине начнется еще один майдан, страна может потерять несколько регионов, с претензиями на которые выступят соседи, считает бывший депутат Верховной рады Дмитрий Мураев. С таким заявлением он выступил в эфире украинского телеканала «Наш».

Политик опасается, что в случае возникновения общественного противостояния у властей появится повод для введения чрезвычайного положения, а соседние с Украиной страны на Западе и Востоке воспользуются ситуацией, чтобы заявить о якобы имеющихся у них правах на исконные земли.

«Я понимаю, что благодаря псевдореформам, которые у нас прошли с 2014 года, институты власти полностью «отреформированы», считай уничтожены», — заявил экс-депутат.

По его словам, реформа Национальной полиции уничтожила в стране все, что оставалось от правоохранительной системы, и теперь властям при необходимости будет просто нечего противопоставить возможному гражданскому противостоянию.

«А это даст возможность либо попытке ввода чрезвычайной ситуации и соответственно ограничить права и свободы наших граждан, либо нашим соседям занять исконно их территории, как они считают. Я имею в виду и Европу и Российскую Федерацию, чтобы никто не сомневался. У нас восемь областей в зоне риска», – подчеркнул Мураев.

Напомним, ранее многие украинские политики неоднократно предсказывали скорый распад страны. Например, по мнению бывшего главы Службы безопасности Украины (СБУ) Игоря Смешко, Украину ждет судьба Югославии. В то же время бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Исполкома Национального совета по реформам, считает, что действия местных властей ведут к тому, что страна может прекратить свое существование в нынешнем виде.