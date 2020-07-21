Украина решила интегрироваться в Европу через фильм о запорожских геях-казаках

Украинцы считают, что единственной возможностью для евроинтеграции осталась ЛГБТ-пропаганда, считает политический аналитик Анна Сочина.

Ранее стало известно, что в Запорожье завершились съемки короткометражного фильма о гомосексуалах в украинском казачестве. Режиссером картины «Главная крепость Сечи» выступил Евгений Коршунов. В основу фильма легли события, произошедшие в Запорожье в 2013 году. Тогда местные гомосексуалисты создали объединение под названием «Гей-форум — Сечь», чем оскорбили современных местных казаков.

«Приходилось слышать и читать, что за гомосексуальные связи на Сечи наказывали. А раз за них наказывали, следовательно, они там были. И я считаю недопустимым, что ряд людей правых и традиционалистских взглядов пытается запретить другим гражданам Украины ассоциировать себя с казаками», — заявил Коршунов.

По сюжету фильма главный герой с головой погружается в бездну гомосексуального влечения, после чего на него обрушивается шквал претензий и оскорблений со стороны соотечественников. Позже выясняется, что он принадлежит к тайному сообществу, которое ассоциирует себя с казаками. Когда члены этого сообщества узнают о пережитых им издевках, они решают отомстить обидчикам.

На Украине завершились съемки фильма о геях-казаках



А ничего удивительного. Следующим шагом будет фильм о неграх-казаках — все, чтобы понравиться хозяину pic.twitter.com/QrLnKWdo6t — Большой Змей new (@ashaturnii) July 21, 2020

Отметим, фильм является частью проекта Coming Out of Isolation 2.0, в рамках которого авторы работают над видеопроектами, освещающими различные аспекты жизни ЛГБТ-сообщества. Комментируя новость, политический аналитик интернет-издания Politrussia Анна Сочина в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявила, что, по мнению украинской интеллигенции, ЛГБТ-пропаганда — единственное, что осталось для реализации планов по интеграции страны в Европейский союз.

«Последние шесть лет Украина пытается интегрироваться в Европу. Понятно, что изначально рассчитывали на другое, думали, будет и безвиз, и примут в Евросоюз, но в итоге получается то, что не получается. Мы все прекрасно знаем, как чиновники ЕС высказываются по поводу того, чтобы Украину принять. Но большая часть украинцев этих надежд не оставляет и самыми разными способами пытается интегрироваться. Сделать это можно экономическим путем, а можно культурным, то есть, как мы сейчас видим — съемкой короткометражных фильмов на темы ЛГБТ-сообщества», — пояснила политолог.

При этом собеседник ФАН подчеркнула, что допускает существование гомосексуальных связей даже в таком суровом обществе, как украинское казачество. Однако это явно не носило массового характера.

«Гомосексуальные связи могли существовать и у казаков, так же, как, в принципе, в любой группе, любой части истории, начиная с Древней Греции и Египта, заканчивая современной историей. Не будем отрицать, что это могло быть везде, единственное, по словам режиссера, они слышали, что такое у казаков часто практиковалось. Но вот я нигде не находила исторически достоверных источников, в которых было бы написано, что у казаков подобные связи были распространены. Я нашла исключительно статьи в Live journal, но тут уж каждый сам для себя определяет — является ли это достоверным источником. Для меня — нет», — продолжает Анна Сочина.

По ее словам, сейчас украинское общество разделилось на несколько частей, одна из которых придерживается традиционно консервативных взглядов и не одобряет искажения истории, другая же — украинские неонацисты, которым «даже подумать страшно о начале таких съемок».

«Но вот есть такая часть украинцев, которая стремится к евроинтеграции и пытается использовать для этого любые способы. Это проблема разделения украинского общества, которое вроде как хотело интеграции в ЕС, а сейчас выясняется, что пути для этого подходят далеко не всем. Это такое разделение, которое усугубляется с каждым годом все больше и больше. Вот мы и видим его плоды», — заключила политолог.

Журналистка Юлия Витязева в свою очередь напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский, будучи комиком, снимался в скетче про казаков-геев. В своем Telegram-канале она опубликовала видео, на котором нынешний лидер страны и его коллеги по «Кварталу 95» сначала вышли на сцену в вышиванках и с традиционными для казаков прическами, а затем под музыку начали срывать с себя одежду.