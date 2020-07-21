Экс-начальник Генштаба ВСУ назвал виновных в «сдаче» Крыма

Киев, 21 июля. Политическое руководство во главе с исполняющим обязанностями президента Украины Александром Турчиновым несет ответственность за «сдачу» Крыма в 2014 году, заявил бывший начальник Генерального штаба ВСУ Владимир Замана на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, Генштаб в феврале 2014 году подготовил «антитеррористическую операцию» в Крыму и доложил о ней Турчинову, однако он не отдал соответствующих приказов. Замана заявил, что материалы заседания Совета национальной безопасности до сегодняшнего дня до сих полностью не раскрыты.

«То, что им надо, они раскрыли, а что невыгодно, они засекретили», — пояснил бывший начальник Генштаба ВСУ.

Он подчеркнул, что в феврале 2014 года, когда нужно было отдавать приказ о проведении в Крыму «операции», Турчинов даже не назначил людей на ключевые воинские должности. Замана считает, что главной причиной «сдачи» полуострова стало отсутствие политической воли со стороны нового украинского руководства.

«Если бы была политическая воля, не было бы такой постыдной «сдачи» своей территории. Мне сложно рассуждать, как бы развивалась эта операция, но результаты были бы однозначно», — заявил бывший начальник Генштаба.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Тогда подавляющее большинство жителей полуострова и Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Голосование прошло в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН.