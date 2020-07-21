Бежавший в Россию экс-полицейский из США поразился доброте и гостеприимству русских

Русские невероятно добры, дружелюбны и очень гостеприимны к иностранцам, и к американцам в частности, несмотря на сложности во взаимоотношениях между двумя странами. На эти качества жителей России в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей обратил особое внимание бывший заместитель шерифа округа Палм-Бич штата Флорида Джон Марк Дуган.

«Я должен отметить исключительно хорошее отношение ко мне со стороны местных жителей, которых я здесь встречаю, — заявил Дуган. — Это первое, что я рассказываю людям, когда меня спрашивают о России. Я говорю о том, насколько в России хорошо люди к тебе относятся, буквально как к рок-звезде. Мне это искренне нравится, я просто обожаю общаться с русскими».

Джон Дуган живет в России с 2016 года и много путешествует по стране. За четыре года он объехал около 90 городов.

7 июля Джон отправился на автомобиле в очередное путешествие по России и уже доехал до Байкала. Самая восточная точка его пути — остров Сахалин, после чего бывший американский коп вернется обратно в Москву. Затем он поедет уже на юг — в Дагестан, Чечню, Краснодарский край и Крым.

Свои путевые заметки и впечатления от России Джон публикует в видеоблоге на YouТube.

Как-то во время воздушной видеосъемки Джон разбил свой квадрокоптер, и ему нужно было купить новый дрон. В Барнауле он обратился к незнакомой супружеской паре на автомобиле и попросил подсказать дорогу до магазина электроники.

«Они не просто сориентировали меня, они взяли меня в свою машину, и мы проехали с ними через весь Барнаул,— рассказал американец. — Мы объехали три различных магазина, но там не было того, что мне нужно. Мы поехали к ребятам домой, где они стали искать для меня этот дрон в Интернете. Для меня это был настоящий шок. Я просто не могу поверить, насколько добры, дружелюбны и гостеприимны русские люди ко мне! Это просто невероятно, это не укладывается у меня в голове».

Однажды где-то под Новосибирском Джон увидел стоящую машину на обочине дороги и остановился выяснить, что случилось. За рулем была местная жительница: она ехала за кормом для птицы, которую разводит в своем хозяйстве.

Оказалось, что у автомобиля было пробито колесо, и Джон помог его поменять.

«Узнав, что я путешественник и направляюсь в гостиницу, она не позволила мне остановиться в отеле, а пригласила в свой дом в деревне, в 25 километрах к северу от Новосибирска, — вспоминает Джон. — Ее семья приняла меня как члена своей семьи. Мне затопили баню — самую горячую, что я видел в жизни! Это было прекрасно!»

По словам Джона, в своем путешествии он встречал образованных и очень добрых людей даже в самых отдаленных уголках России, например на Алтае.

«Я хочу рассказать еще одну интересную историю, — продолжает собеседник ФАН. — Как-то я заехал в маленькую алтайскую деревушку. Там мне встретился местный житель на «Буханке», мы случайно познакомились с ним в столовой, где обедали. Как я понял, он там где-то работал. Он был просто шокирован, когда узнал, что я из Майами, а я был удивлен не меньше, когда услышал, насколько хорошо он говорил по-английски».

Как признается Джон, он был потрясен, когда его новый знакомый сказал, что самостоятельно учил английский язык на протяжении шести лет только по учебникам.

«Я искренне не понимаю, почему такой человек работает простым водителем, — удивляется американец. — А когда мы расставались, он подошел ко мне и дал сложенную купюру. При этом он объяснил, что на Алтае существует обычай помогать путешественникам деньгами. Я развернул банкноту, и это была тысяча рублей!»

Дуган не хотел брать деньги, понимая, каким тяжелым трудом зарабатывается каждый рубль, особенно вдали от крупных городов.

«Я был поражен, когда он отказался забирать деньги, — вспоминает Джон. — Тогда я сходил к своей машине и принес ему очень дорогую для меня книгу про одно из моих любимых мест в России, которое называется «Олений парк». И я подарил ему эту книгу в знак своей благодарности».

Этот случай еще раз иллюстрирует, насколько русские бескорыстны и искренни в своем добром отношении к иностранцам, резюмировал американец.

Как отмечает бывший коп, российская полиция также заметно отличается в лучшую сторону от свои американских коллег, часто проявляющих излишнюю жестокость даже тогда, когда в этом нет необходимости.

Бывший полицейский был вынужден переехать в Россию в 2016 году после того, как в США его начало преследовать ФБР. Дуган узнал и опубликовал на своем сайте информацию о связях шерифа округа Палм-Бич с миллионером-педофилом Джеффри Эпштейном и других многочисленных преступлениях, совершаемых сотрудниками полиции и ФБР.

Также от одного из своих информаторов из штаба Демпартии США Дуган получил копию электронной переписки, компрометирующей кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон, главу ее избирательного штаба Джона Подесту и других американских политиков-демократов.