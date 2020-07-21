ФАН объявляет номинантов на победу в оперативном конкурсе «Хорошие новости России»

Редакция Федерального агентства новостей готова назвать имена новых претендентов на победу в малом конкурсе «Хорошие новости России».

Члены жюри выбрали десять номинантов участников конкурса. В их число вошли журналисты, чьи публикации высоко оценила экспертная комиссия.

Читателям предстоит выбрать трех победителей «Хороших новостей России». Онлайн-голосование под этой публикацией завершится в 23 часа 59 минут 27 июля. Имена победителей ФАН назовет на следующий день, 28 июля.

Конкурс «Хорошие новости России» нацелен на поддержку блогеров и сотрудников региональных СМИ, которые продвигают позитивную повестку в нашей стране. Победитель получит денежный приз в размере 30 тысяч рублей. Награда за второе место — 20 тысяч рублей, а обладатель «бронзы» получит 10 тысяч рублей.

На этот раз в конкурсе участвуют:

Анастасия Гущина, журналист издания 66.RU. На победу претендует материал «Работа без потерь. Как уральский завод в 2 раза ускоряет производство деталей для самолетов и вертолетов». Статья посвящена оптимизации производства на Каменск-Уральском литейном заводе.

Александр Патрин, сотрудник «Газеты Кемерова». В конкурсе участвует фоторепортаж «Мне бы в небо: как прошла воздушная тренировка спасателей». В материале — кадры подготовки спасателей Кемеровского авиазвена ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса» на территории аэродрома «Северный».

Александра Мельник, журналист издания AmurMedia. В материале «Городские легенды: Затерянная Атлантида или погребенный под Хабаровском город» журналист рассказывает о самом распространенном мифе, главным героем которого является краевая столица. Согласно городским легендам, под Хабаровском может находиться таинственный подземный объект.

Ольга Щенятская, журналист портала «Курьер.Среда.Бердск». В конкурсе участвует материал «В пудровом платье вышла замуж филолог Елена за электрика Илью 17 июля 2020 в Бердске. До свадьбы были вместе 8 лет». В статье раскрывается трогательная история любви, для которой пандемия не помеха.

Алиса Ершова, автор сайта «Весь Искитим». На победу в конкурсе претендует материал «За месяц сделают капремонт на 13,5 млн руб. дороги от Бердска до Сосновки в Искитимском районе. Ехать можно будет 40 км/ч».

Наталья Фирсанова, журналист издания «Вечерний Челябинск». В конкурсе участвует материал «Искусственный интеллект поможет челябинским врачам выявлять COVID-19».

Марианна Альянова, журналист издания «Орловские новости». На победу претендует статья «История Орловской областной клинической больницы: типовой проект, реализованный архитектором с итальянскими корнями». Материал посвящен истории медицинского учреждения, которая насчитывает больше столетия.

Иолина Скурчинская, автор издания «Пятигорская правда». В конкурсе участвует материал «В одно касание», посвященный внедрению бесконтактного способа оплаты в пятигорских трамваях.

Алексей Куликов, автор издания «Кубань 24». Материал «60 лет детства: пять фактов об «Орленке» посвящен истории знаменитого Всероссийского детского центра.

Евгений Спирин, журналист издания «Нижегородская правда». В конкурсе участвует материал «Большие планы на экранопланы», посвященный проекту уникального транспортного средства, сочетающего свойства корабля и самолета, над которым работают в Нижегородской области.

Федеральное агентство новостей желает удачи всем участникам конкурса!