Плющенко «отчитал» Рудковскую за салоны красоты и «харчи» из ресторана

Москва, 21 июля. Известный фигурист Евгений Плющенко «отчитал» супругу, музыкального продюсера Яну Рудковскую за «праздный образ жизни» и частое посещение салонов красоты. Новый юмористический ролик, снятый звездной парой, появился в Instagram.

«Муж домой после спортивных сборов вернулся… Часть первая, воспитательная! Сбылась мечта многих об этом… Ликуйте! Дом — офис — работа — дом!!!» — написала Рудковская.

На кадрах видео фигурист «отругал» жену, подчеркнув, что больше никаких салонов, спа-центров и фитнес-залов в ее жизни не будет. Плющенко «потребовал», чтобы в доме сверкали «и пол, и посуда», а «харчи» готовила супруга сама, а не заказывала в ресторанах.

Рудковская «тираду» мужа выслушала молча, держа на руках собаку декоративной породы.

Поклонники пришли в восторг от скетча.

«Это ж ежедневный сон Плющенко», — пошутила vi.ad.gi.

Фанаты попросили снять вторую, «ответную» часть, где уже Рудковская будет «отчитывать» мужа.

Рудковская ранее призналась, что ждет прибавления в семье. По словам звезды, малыш в ее доме появится в ближайшее время. Чтобы забеременеть, 45-летняя светская львица приложила немало усилий: проходила обследования, рассматривала вариант ЭКО. Но все попытки не увенчались успехом. Поэтому, по всей видимости, ребенка выносит суррогатная мать.