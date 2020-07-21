Инфекционист объяснил, почему победить коронавирус невозможно

Москва, 21 июля. Человечество не сможет победить коронавирус, но инфекция сама деградирует до обычного гриппа или ОРВИ, считает главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров.

Эксперт напомнил, что за всю историю человечество смогло победить только одну инфекцию ― оспу. Но вакцина от нее крайне тяжелая. Никифоров заявил, что победить коронавирус не получится. По словам врача, у инфекции два пути трансформации.

«У него теперь два вероятных пути. Либо коронавирус деградирует до обычного сезонного ОРВИ, как и все его предшественники, четыре других коронавируса. Либо он приобретет характер сезонного гриппа и будет приходить осенью», — рассказал Никифоров в комментарии НСН.

Эксперт заверил, что такого всплеска коронавируса, как весной 2020 года, больше не будет. Никифоров уверен, что у людей получится «сжиться» с коронавирусом.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что первая отечественная вакцина против коронавируса, в создании которой участвовали военные специалисты и ученые Национального исследовательского центра имени Гамалеи, готова. Ученые уже провели окончательные оценки результатов испытаний.