Россиянка умерла спустя год после жуткого изнасилования, о котором никто не знал

Москва, 21 июля. Россиянка умерла в Москве от тяжелой травмы после изнасилования, о котором решила никому не говорить.

В середине июня в одну из столичных больниц привезли 32-летнюю женщину в тяжелом состоянии. Пациентка жаловалась на сильные боли внизу живота. После осмотра врач диагностировал у нее кишечную инфекцию и перитонит.

Как выяснилось, в марте прошлого года девушка стала жертвой изнасилования. Она никому не рассказывала об этом страшном событии, решилась раскрыть правду врачам, которые пытались выяснить причину травмы. Оказалось, проблемы со здоровьем начались у девушки сразу после изнасилования, но она не придала им серьезного значения.

Врачи боролись за жизнь девушки, сделали несколько операций, но все попытки оказались безуспешными. В минувший четверг женщина умерла.

«Помимо всего прочего медики поставили диагноз: перфорация матки инородным телом, что и вызвало такое воспаление. Всю информацию о случившемся врачи передали в полицию, которая сейчас пытается установить личность напавшего на девушку», — сообщил Kp.ru источник в здравоохранении города.

Он предположил, что насильника вряд ли удастся найти, поскольку прошло достаточно времени и нет четкого описания фактического «убийцы».