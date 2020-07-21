Россияне показали реальные кадры с переполненных сочинских пляжей

Сочи, 21 июля. Россияне показали реальные кадры с отдыха на Черноморском побережье. Туристы на переполненных пляжах размещаются едва ли не друг на друге.

Пандемия коронавируса внесла коррективы в планы многих, кто собирался отправиться в отпуск после Нового года. Государства закрыли свои границы для иностранцев, и международные путешествия оказались невозможными. Ситуация заставила граждан всех стран принять новые реалии, в частности, спланировать отдых в пределах родины.

В России наиболее популярными направлениями пляжного отдыха являются Крым и Сочи. Как и ожидалось, спрос на них резко вырос в сложившихся обстоятельствах.

По CМИ и соцсетям активно расходится видео переполненных пляжей курортов Краснодарского края. Отдыхающие констатируют, что «Сочи скоро треснет как курорт». Одна из пользовательниц Instagram выложила на своей странице ролик, который доказывает это.

«Смотрите и делайте выводы сами. По-моему, мы в самом «мясе». Будем исследовать другие пляжи и кидать обзорчики!» — написала она в посте.

В момент съемки пляжа, на котором яблоку негде упасть, женщина также дала некоторые комментарии.

«Вот это да… Приехали. Приперлись, как говорится», — впечатлилась россиянка.

Одна из подписчиц поспешила утешить ее.

«Ируся!!! В море всяко свободно. Наслаждайся каждой капелькой, лучиком, совместным отдыхом со всей семьей», — поддержала gritsenko.zhanna.

В Instagram можно найти и много других публикаций с сочинских пляжей, отражающих реальный спрос на них. Пользовательница tunkina_alisa выложила селфи из одного из прибрежных баров. Позади девушки и двоих мужчин, которые стали главными героями снимка, хорошо видно огромное количество других отдыхающих.