Разбушевавшийся в Сочи смерч снес пляжное оборудование и перепугал курортников

Сочи, 21 июля. Сильнейший смерч вышел на пляж в Сочи, разметав лежаки и палатки. В небо взлетела даже кровать с балдахином. Происходящее сняли на видео перепуганные отдыхающие.

Пользователи поразились буйству стихии, а кто-то, бравируя, заявил, что это явление для Сочи вполне нормальное.

«Обычный ветерок в Сочи подул, не надо паники», «Жесть просто ... что-то там постоянно эти смерчи», «Обычное лето в Сочи», «Адлер», «Ой,дядьку с самокатами чуть не унесло», — пишут в комментариях.

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что пляж, где бушевал смерч, был закрыт заранее, поэтому никто не получил травм. Правда, серьезный ущерб был нанесен пляжному оборудованию.

В ведомстве добавили, что до конца 21 июля в Черном море от Сочи до Анапы ожидается дальнейшее формирование смерчей. В связи с этим местных жителей и туристов просят воздержаться от купания в море на надувных матрасах и катамаранах, а еще лучше — вообще не находиться пока у береговой линии.