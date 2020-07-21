Партия пенсионеров предложила ликвидировать Пенсионный фонд России

Санкт-Петербург, 21 июля. Партия пенсионеров выступила против Пенсионного фонда России. По мнению заместителя председателя партии Владимира Ворожцова, ПФР работает неэффективно, выполняя несвойственные ему функции, но главное — он не обеспечивает выплат достойных пенсий.

«Пенсионный фонд РФ — лишняя система. Как фонд он должен аккумулировать в себе пенсионные накопления граждан, работать с накоплениями, получать прибыль и пускать ее на выплаты гражданам. Так работают пенсионные фонды во многих странах мира. Российский работает иначе: он получает страховые пенсионные начисления, обнаруживает, что этих денег для выплаты пенсий не хватает и обращается к государству, получает дотации и пускает их на выплаты», — заявил Владимир Ворожцов в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Как добиться пенсионных выплат?»

По словам зампреда Партии пенсионеров, неэффективность работы ПФР заключается, прежде всего, в том, что значительная часть денег фонда тратится на его содержание.

«В Советском Союзе функции Пенсионного фонда успешно осуществляли сотрудники собесов: несколько грамотных женщин быстро рассчитывали, кому какая пенсия причитается. ПФР обладает огромным бюджетом, который тратится на его содержание, и делает функции, которые не должен. Например, почему-то через него идет выплата материнского капитала», — пояснил Владимир Ворожцов.

В качестве альтернативы существующей системы выплат Партия пенсионеров, по словам ее зампреда, предлагает выплачивать пенсии не за возраст, а за стаж.