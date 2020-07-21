Новый комплекс связи «Медовуха» повысит боеспособность спецназа России

Москва, 21 июля. Новый перспективный комплекс мобильной связи «Медовуха», который позволяет быстро и эффективно передавать информацию, а также корректировать работу многофункционального беспилотника «Гранат-4», поступил на вооружение частей Центрального военного округа России.

Современная установка, получившая необычное название, дает возможность военнослужащим осуществлять передачу информации в сложных климатических и рельефных условиях. Система позволяет специалистам держать связь сразу на нескольких частотных диапазонах. Все данные транслируются через специальный устойчивый и помехозащищенный канал, работающий на скорости до 10 Мбит/с.

Комплекс, установленный на шасси бронированного внедорожного автомобиля «Тигр», может выполнять различные операции на поле боя, а также корректировать работу артиллерийских и ракетных систем. Кроме того, «Медовуха» способна создавать интегрированную сеть с беспилотным летательным аппаратом «Гранат-4», что значительно повышает возможности передачи информации.

«Имеющиеся тактико-технические характеристики дают возможность создания надежной адаптивной радиосвязи в коротковолновом диапазоне с высокой помехозащищенностью и устойчивостью на дальности до двух тысяч километров», – отметили специалисты.

Комплекс связи, совмещенный с БПЛА, значительно повышает возможности спецназа России на поле боя.

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