Внезапная проверка войск и сил показала, на что способна Армия России

Внезапная проверка войск и сил в ВС РФ не направлена против других стран, заявил замминистра обороны России Александр Фомин. Тем не менее, столь масштабное мероприятие Запад воспринимает как демонстрацию Москвой решимости и готовности отстаивать свои геополитические интересы.

К такому выводу пришел обозреватель Федерального агентства новостей, проанализировав обстоятельства, сопутствующие началу внезапной проверки в ВС РФ.

Все задачи выполняются согласно плану

20 июля заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел брифинг для военных атташе, посвященный внезапной проверке войск и сил, проводимой в российских Вооруженных Силах.

Согласно опубликованным на сайте Минобороны РФ сведениям, Фомин озвучил следующую информацию.

17 июля министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе совещания с руководящим составом МО объявил о начале внезапной проверки войск Западного и Южного военных округов, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Мероприятие проводится в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Владимира Путина и нацелено на подготовку войск и сил к участию в предстоящем главном учебном мероприятии года — стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020».

В общей сложности к внезапной проверке привлекаются порядка 150 тыс. военнослужащих различных видов и родов войск, 414 летательных аппаратов, 26 820 единиц вооружения, военной и специальной техники, 106 кораблей и судов обеспечения. Объединения, соединения и воинские части примут участие в 56 учениях различного уровня и масштаба на 35 полигонах и участках местности, а также 17 морских полигонах.

Контрольные мероприятия проводятся с 17 по 21 июля 2020 года.

Последующая часть выступления замминистра обороны напоминала скорее доклад Верховному Главнокомандующему, чем общение с представителями военных ведомств при дипломатических представительствах иностранных государств.

«По состоянию на 20 июля войска и силы, привлекаемые к проверке, приведены в боевую готовность и приступили к выполнению учебно-боевых задач», — объявил генерал-полковник.

Далее Фомин сообщил присутствующим на брифинге, что органами управления уже завершено планирование мероприятий по локализации кризисных ситуаций, связанных с действиями бандформирований и проведением террористических актов с захватом важных объектов. Определен порядок действий в случаях обострения радиационной, химической и санитарно-эпидемиологической обстановки. Проведен розыгрыш практических действий войск по блокированию и ликвидации бандформирований.

Подразделениями инженерных войск отработаны задачи восстановления автомобильного движения на поврежденных участках дорог. Подразделениями противовоздушной обороны Западного и Южного военных округов отработаны задачи отражения ударов беспилотных летательных аппаратов незаконных вооруженных формирований.

На полигонах военных округов, Северного и Тихоокеанского флотов, Воздушно-десантных войск проводятся тактические учения. Основным их содержанием является выполнение задач по поиску, блокированию и уничтожению бандформирований.

Развернутые корабельные тактические группы проводят розыгрыши действий совместно с сухопутными войсками по локализации и уничтожению бандформирований на морском побережье. На полигонах Опук, Рыбачий, Хмелевка, мыс. Клерка отработаны задачи по высадке морского десанта на необорудованное морское побережье.

Все задачи проведения внезапной проверки выполняются согласно утвержденному плану. Итоги действий соединений и частей будут проанализированы.

«Запоминается последняя фраза…»

Фомин акцентировал внимание присутствующих на том, что внезапная проверка не противоречит положениям Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

«Еще раз подчеркну, что внезапная проверка боевой готовности войск является мероприятием учебной подготовки и не направлена против других стран. Какая-либо взаимосвязь между проводимыми в ходе проверки мероприятиями и обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе отсутствует», — объявил заместитель министра обороны РФ в конце выступления.

Пожалуй, последний озвученный Фоминым тезис был едва ли не самым главным за все время брифинга. Не просто же так он прозвучал «под занавес» мероприятия. Как тут не вспомнить знаменитую цитату из «Семнадцати мгновений весны»: «Запоминается последняя фраза — это Штирлиц вывел для себя, словно математическое доказательство».

Действительно, одномоментно «подняв на дыбы» 150 тысяч своих военнослужащих и стальную лавину военной техники, Россия на всех уровнях официально продекларировала, что данное мероприятие хоть и внезапное, но при этом плановое, а также ни в коей мере не направлено против других стран.

Фокус в том, что у этих самых «других стран» имеется своя точка зрения на происходящее. Собственно, при взгляде с Запада ситуация выглядит следующим образом.

Североатлантический альянс продолжает наращивать свое военное присутствие у западных границ России. Только-только закончились учения НАТО Dynamic Mongoose 2020. Началась подготовка к запуску строительства погрузочно-разгрузочной базы ВВС США в польском Вроцлаве. Альянс усилил свою авиационную группировку, выполняющую в Прибалтике задачи по плану миссии Baltic Air Policing.

В Черном море стартовали украинско-американские учения Sea Breeze 2020. В Киеве объявили, что для «парирования» российского стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» готовы организовать проведение своих собственных командно-штабных учений «Объединенные усилия-2020», для участия в которых предполагается привлечь страны НАТО.

В Закавказье, не столь далеко от российских границ, с 12 июля продолжается эскалация армяно-азербайджанского конфликта, бенефициаром которого можно назвать Анкару, оказывающую беспрецедентную поддержку Баку. При этом в армянском Гюмри «квартирует» 102-я российская военная база, рискующая в случае перерастания армяно-азербайджанского противостояния в полномасштабную войну оказаться буквально в эпицентре вооруженного конфликта.

Словом, Россия все больше начинает напоминать медведя, которого долго и старательно обкладывают со всех сторон.

И тут медведь просыпается. Тревога! — 150 тыс. военнослужащих, 414 летательных аппаратов, 26 820 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 106 кораблей и судов обеспечения приводятся в боевую готовность. Затем вся эта армада срывается со своих пунктов постоянной дислокации и приступает к оперативному развертыванию.

В этом масштабнейшем мероприятии принимают участие не только российские военнослужащие в Гюмри, но и взаимодействующие с ними армянские подразделения численностью до полка — об этом сообщил представитель военного ведомства Армении Арцрун Ованнисян.

Что это? Демонстрация Москвой силы, решимости и готовности отстаивать свои интересы? Официально — конечно же, нет. Но Запад, мы уверены, все понял правильно.

И, как нам кажется, демонстрация более чем убедительная. «Мы — мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути!..» — пелось в одной советской песне. Между прочим, цитата эта не устарела и в первой четверти XXI века.

Да, мы — мирные. Но на случай форс-мажора не прочь показать кое-кому внезапную проверку войск и сил — тот самый наш «бронепоезд». Раз он у нас есть — чего бы и не показать? Пусть, кому надо, его увидят и сделают логичный вывод, что идея сцепиться с медведем в драке попахивает откровенным идиотизмом.

Думается, тут к месту будет привести одну длинную цитату.

«Что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Может быть, быку и не положено, но медведь ни у кого разрешения спрашивать не будет! Он у нас считается хозяином тайги. Он не собирается переезжать в другие климатические зоны, я точно знаю. Но и тайги своей он никому не отдаст. Советский Союз называли Верхней Вольтой с ракетами. Может быть. Но ракет было завались. И когда Никита Хрущев стучал башмаком в ООН, в США думали: ну его нафиг, долбанет еще ракетой! И не связывались. А когда Советский Союз развалился, решили, что можно не считаться с нами. Нам нельзя защищать свои интересы и интересы русскоязычного населения? Этого не будет! Нам не нужно никуда лезть и чем-то командовать, но и к нам не лезьте. И не надо корчить из себя вершителей судеб и причесывать весь мир под себя!» — предупредил в 2014 году президент России Владимир Путин.

Как нам кажется, эта цитата и сейчас остается более чем актуальной и правильной. Столь же актуальной и правильной в текущих обстоятельствах является проводимая в российских Вооруженных Силах внезапная проверка войск и сил. Потому что медведь не собирается переезжать в другие климатические зоны, но и тайги своей он никому не отдаст. Не надо причесывать весь мир под себя — медведь против.

Время от времени хозяин тайги разминается, порыкивает и демонстративно гоняет по своим владениям на бронепоезде. Делает он это не против кого-то, а ради мира на земле — так и запишите!