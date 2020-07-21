Лидер Пакистана назвал бен Ладена «мучеником»: регион ждет террористическая вспышка?

В последнее время поведение премьер-министра Пакистана вызывает недоумение у одних и гнев у других. Кто-то списывает неоднозначные заявления Имрана Хана на популизм. Другие всерьез ожидают нового всплеска террористической активности в регионе, за которым будет стоять Исламабад. В этой связи в Интернете за Имраном Ханом прочно закрепились прозвища «Талибан1 Хан» и «Аль-Каида1 Хан». Тут, как говорится, нет дыма без огня.

Так, недавно пакистанский лидер назвал Усаму бен Ладена «мучеником». По словам Хана, «пришли американцы, и главарь «Аль-Каиды» (запрещенная в РФ организация. — Прим. ФАН) принял мученическую смерть».

Сказать, что поднялась волна негодования, — не сказать ничего. На политика набросилась и оппозиция внутри страны, и его противники за рубежом.

Омерзительным заявление Имрана Хана посчитал бывший посол Пакистана в США Хусейн Хаккани и известный правозащитник Афрасиаб Хаттак. Многие и вовсе восприняли слова Хана как угрозу.

Из плейбоя в религиозные консерваторы

В этом смысле метаморфоза, произошедшая с Имраном Ханом, очень напоминает политический путь президента Турции — главного союзника Пакистана. Можно, конечно, вспомнить слова Гераклита о том, что все течет и меняется, однако тревогу вызывают не столько изменения в политических и мировоззренческих взглядах этих политиков, сколько их последующие действия, угрожающие стабильности региона и всего мира.

И мир реагирует

Так, Пакистан за финансирование террористических групп уже два года находится в «серой зоне» организации по борьбе с отмыванием денег ФАТФ (Financial Action Task Force, FATF). Надо сказать, что публичное присвоение Усаме бен Ладену титула мученика (шахида) вряд ли поможет Пакистану улучшить свой имидж в FTAF. Это также ставит в неловкое положение государства, которые всеми силами борются за то, чтобы Пакистан не включили в черный список, как КНДР. Речь идет прежде всего о Турции, Китае и Малайзии.

С другой стороны, назвав бен Ладена «шахидом» (у мусульман этот термин ассоциируется исключительно с героями, погибшими за веру), Хан смачно плюнул на США, на могилы жертв теракта 9/11 и на родственников тысяч людей, зверски убитых членами «Аль-Каиды». Раз плюнул — значит, может. А раз может — значит, для США Пакистан слишком важный узел, на который завязаны многие проекты, связанные с поддержкой управляемых террористов в регионе.

Последовательный политик

Имран Хан никогда не переставал поддерживать религиозных фанатиков словом и делом. Антиамериканская риторика тоже присутствовала в Пакистане всегда. Премьер-министр особо не выступал и не выступает против талибов, атакующих церкви, ахмадийские мечети и прочие храмы, в которых, по мнению террористов, собираются еретики.

Что же касается бывшего лидера «Аль-Каиды», то как-то раз Имран Хан признался, что никогда не чувствовал себя более униженным, чем 2 мая 2011 года, когда американцы убили бен Ладена, не сообщив об этом Исламабаду.

А несколько лет назад в одном телевизионном интервью премьер, несмотря на давление интервьюера, отказался называть бен Ладена террористом, начав вместо этого философствовать — мол, тот является террористом для одних, но героем — для других.

На самом деле, в своем ответе Имран Хан выдал подход самого Пакистана к вопросу борьбы с международным терроризмом. Действительно, разыскиваемых по всему миру лидеров террористических группировок «Лашкар-е-Тайба» или «Джейш-е-Мохаммад» в Пакистане не все считают злодеями. Ведь эти люди борются с Индией, а значит, для многих (в том числе и для власть имущих) они герои. И на такие мелочи, как казнь американского журналиста или даже теракты в Пакистане, можно закрыть глаза. Для Исламабада это не так уж и важно, учитывая масштаб миссии, которую выполняют головорезы Ахмед Омар Саид Шейх или Масуд Азхар.

«Аль-Каида» в Пакистане

Говоря о новом всплеске террористической активности в регионе, специалисты подразумевают «Аль-Каиду на индийском субконтиненте» (AQIS). Сформированная шесть лет назад организация может стать зонтичной, вобрав в себя все самое «лучшее» от «мамонтов» типа «Лашкар-е-Тайба» (LeT), «Джейш-е-Мохаммад» (JeM) и «Хизб-уль-Моджахедин» (HuM), убрав их де-юре, но не де-факто. Эта стратегия в теории может позволить Пакистану уйти от санкций FATF, и в этой связи слова Имрана Хана о «шахиде Усаме бен Ладене» особенно тревожны.

Чтобы понять, насколько высок уровень угрозы, вкратце поясним, что из себя представляет AQIS.

Кульминация террористического единства

О создании филиала в сентябре 2014 года объявил лично лидер «Аль-Каиды» Айман аз-Завахири. В 2017-м группировка выпускает 20-страничный «Кодекс поведения», в котором террористы присягают на верность Айману аль-Завахири и эмиру талибов. В нем также говорится о том, что одна из главных целей AQIS — это укрепление Исламского эмирата Афганистан, и для достижения этой цели джамаат сражается с врагами эмирата за пределами Афганистана и внутри него.

Действительно, на афганском направлении AQIS сделала немало. Например, под ее контролем находился самый большой тренировочный лагерь «Аль-Каиды» в Кандагаре, который в 2015 году стал целью крупного рейда ВС США.

Конечная же цель группировки, судя по кодексу, заключается в возрождении Халифата через объединение мусульманских стран в единое государство. В этой связи аз-Завахири заявлял, что «муджахиды» региона объединились для ведения «священной войны» на территории Пакистана, Индии, Афганистана, Бангладеш, Мьянмы и так далее.

Очень активна AQIS в Пакистане. Там террористы регулярно убивают неудобных политиков, блогеров и журналистов. И хоть вооруженные силы страны борются с «алькаидовцами», есть информация о том, что пакистанская межведомственная разведка (ISI) поддерживает их и талибов, натравливая головорезов на Индию. К слову, ликвидированный в прошлом году в Афганистане лидер AQIS Асим Умар был гражданином Пакистана. Его называли личным представителем аз-Завахири в провинции Гельманд — центре «Талибана» (запрещенная в РФ организация). При этом Умар имел тесные связи с такими группировками, как «Харкат-уль-Джихад-аль-Ислам» (HuJI) и «Харкат-уль-Моджахедин» (HuM), которые ведут активную борьбу против Индии.

Итого

Пакистанский лидер делает все возможное для изменения ситуации в Кашмирской долине в пользу Исламабада. Для его электората это очень важно. И Имран Хан не брезгует ничем — в том числе и заигрыванием с фанатиками. Тем более, что через пару недель Индия готовится отметить первую годовщину отмены особого статуса Кашмира (5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав в регионе две союзные территории, у которых будет меньше прав, чем у штата).

Пакистан отчаянно протестует против этого шага, изо всех сил стараясь вызвать антииндийскую реакцию у мирового сообщества (пока что активно реагируют только турки, которым не привыкать вмешиваться не в свои дела).

Таким образом, заявления Хана об Усаме бен Ладене выглядят странно. Как минимум они не поспособствуют пониманию и поддержке со стороны западных стран во главе с США.

Мнение эксперта

Ситуацию прокомментировал Андрей Медведев, политический обозреватель ВГТРК:

«История с AQIS — многослойная, потому что «Аль-Каида» и «Талибан» — это угроза всей Средней и Южной Азии. И, конечно же, говорить о них как о вещи в себе — трудно. И «Аль-Каида», и талибы появились как функция с помощью ISI, саудовских денег и, конечно же, с помощью ЦРУ. И, надо сказать, что в 90-е все страны в регионе очень комплементарно относились к «Талибану». Даже некоторые американские политики воспринимали талибов не более, чем просто очень верующих людей. Единственная страна, критиковавшая «Талибан» и считавшая талибов варварами, — это был Иран. Другие страны пользовались талибами. Для США они были оружием против Тегерана и способом контролировать регион. Пакистанцам талибы тоже были крайне интересны, в том числе с точки зрения антииндийских маневров. Таким образом, и главные тренировочные лагеря террористов, и места дислокации сотрудников ЦРУ всегда были в Пакистане и Афганистане. Так что, считаю, неправильным говорить, что Пакистан может стать рассадником терроризма. Там всегда находились и продолжают находиться эти силы».

— Андрей, а что значат слова Имрана Хана в адрес Усамы бен Ладена? Это ведь крайне нелогично, с учетом того, насколько сегодня Исламабаду необходимо улучшать свой имидж? — Тут может быть сразу несколько причин. Во-первых, это заявка на самостоятельность. Ведь изначально говорили что Имран Хан — человек-функция. Говорили, что он очень ориентирован на Запад и зависит от США. Может он пытается намекнуть на то, что это не так? Как это делает его союзник Эрдоган. А может он по-своему видит дальнейшее развитие Пакистана, и оно далеко не в светской области. Здесь, как я вижу, вопросов больше чем ответов. Это может быть и популизм, потому что в самом Пакистане людей, считающих бен Ладена шахидом, миллионы и миллионы. Не исключено также, что Исламабад шантажирует Запад — мол, дайте денег, и завтра мы скажем, что бен Ладен — плохой.

Еще мнение

Мнение высказал и Алексей Куприянов, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН.

«Сама речь Имрана Хана была полна упреков в адрес Штатов, и из нее нельзя было четко понять, считает ли сам Имран Усаму бен Ладена мучеником или заявляет, что США своими действиями создали ему образ мученика в глазах других. В принципе, очень типично для Хана — высказаться так, чтобы всегда можно было отбиться от нападок и в то же время продемонстрировать независимость и заручиться поддержкой тех, кто недоволен американскими действиями. А таких в Пакистане большинство», — заявил эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.