Дзюба лаконично ответил фанату, назвавшего его «пешкой в игре жирных дядек»



Москва, 21 июля. Форвард «Зенита» Артем Дзюба ответил фанату, обвинившему сине-бело-голубых в подкупе судей на матче со «Спартаком».

Подопечные Сергея Семака 19 июля обыграли москвичей на «Газпром Арене» со счетом 2:1 в полуфинале Кубка России. После игры президент «Спартака» Леонид Федун назвал «Зенит» «дутым чемпионом» и резко раскритиковал судейство.

Обвинения в том, что питерцы якобы подкупили судью, высказал и один из болельщиков в комментариях в профиле Дзюбы в Instagram. Мужчина с негодованием заявил, что в спорт пришла коррупция.

«Позор всему российскому футболу <…> Я уважал тебя как спортсмена, но теперь ты всего лишь пешка в крупной игре жирных дядек, но не спортсмен!» — эмоционально добавил он.

Этот комментарий не ушел от внимания Дзюбы. Правда, в ответ на эту «простыню» критики спортсмен написал всего одну фразу: «Не согласен».

Напомним, в матче с красно-белыми первый мяч забил именно Дзюба. Он оформил пенальти на 24-й минуте встречи. На 43-й минуте забил Самюэль Жиго, но потом мяч отменили из-за офсайда. Затем среди спартаковцев отличился Александр Соболев, но «Зенит» вырвался вперед. Второй гол записал на свой счет Далер Кузяев.