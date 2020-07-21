Украинские журналисты испугались, что «русские» купили гостиницу в Киеве

Киев, 21 июля. Расположенный на Крещатике в Киеве отель «Днепр», проданный недавно на аукционе за 1 миллиард 111 миллионов 111 тысяч гривен, мог попасть в руки россиян, об этом сообщил украинский телеканал «1+1», который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому.

По информации украинских журналистов, одним из собственников киевского отеля могли стать либо игровой магнат Олег Бойко, либо бизнесмен Александр Бабаков, который также является депутатом Государственной думы РФ.

«Одни утверждают, что отель купили так называемые «бабаковцы», то есть структуры Александра Бабакова, депутата российской Госдумы и олигарха, который уже владеет на Украине целым рядом предприятий и отелей. При этом нардеп Андрей Холодов из «Слуги народа» в Facebook написал, что аукцион, вероятнее всего, выиграл российский игровой магнат Олег Бойко, которому, в частности, принадлежат у нас лотерея «Патриот», казино «Вулкан», залы игровых автоматов «Метро Джекпот» и группа «Олби», — сообщает телеканал.

Тревогу и сомнения украинских журналистов вызвали результаты аукциона, победителем которого стала фирма «Смартленд», зарегистрированная в городе Бровары Киевской области. Именно этом малоизвестной фирме достался отель «Днепр».

«Журналисты, которые поехали на место регистрации компании-победителя в Броварах, увидели одноэтажную обшарпанную избушку, собственников которой соседи не знают», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что теперь у Фонда государственного имущества Украины есть 30 дней на то, чтобы проверить фирму-победитель на порядочность, и, если в ходе проверки не выяснится, что киевский отель достался россиянам, через месяц инвестор должен будет перевести деньги.