Как сохранить арбуз на зиму: простые правила

Сладкий, спелый арбуз пахнет теплом, солнцем и хорошим настроением. Оказывается, сохранить символ лета до самого Нового года и насладиться сочной мякотью в разгар зимы не так уж и сложно.

Археологические раскопки доказывают, что об арбузах люди знали и несколько тысячелетий назад. В египетских гробницах были найдены семена и настенные изображения, свидетельствующие о любви фараонов к сладкому лакомству. Европа познакомилась с ним значительно позже — во времена первых крестовых походов. В Россию деликатес привез реформатор Петр I.

Полезные свойства арбуза

Зимой, в условиях нехватки витаминов, сахарный ломтик придется как нельзя кстати, ведь арбуз — это настоящая кладезь полезных веществ. При регулярном употреблении полосатый гигант самым положительном образом влияет на наш организм:

повышает остроту зрения;

выводит лишнюю жидкость, а вместе с ней токсины;

успокаивает нервную систему;

укрепляет сосуды и сердце;

является профилактикой болезни Паркинсона;

способствует снижению веса;

отлично подходит для разгрузочных дней.

В дело пойдет не только мякоть, но и корки. В свежем виде их используют в качестве примочек против головной боли, в сухом — как желчегонное средство.

Стоит отметить, что всеми перечисленными свойствами обладают лишь те плоды, которые были выращены без использования стимуляторов роста и пестицидов.

Выбираем правильный арбуз для новогоднего стола

Не всякую ягоду удастся сохранить до морозов. Покупая плоды для длительного хранения, обязательно нужно обратить внимание на следующие признаки:

Целостность кожуры. До зимы доживет только кандидат без трещин и повреждений. Идеальный вес — пять-семь кг. Отдавать предпочтение желательно поздним сортам с толстой кожурой. Соблюдение условий хранения. Контейнер должен быть скрыт от попадания прямых солнечных лучей и приподнят над землей. Никогда не покупайте бахчевые на придорожных рынках.

Как сохранить арбуз до зимы: проверенные способы

Хранить ягоду можно как в городской квартире, так и в частном доме. Лучше всего для этих целей подходят:

застекленная лоджия;

кладовка;

ванная (удивительно, но факт);

гараж;

подвал;

погреб;

чердак.

Сохранить арбуз в целости и сохранности на ближайшие три-четыре месяца помогут следующие приемы:

Глину разводят водой до нужной консистенции и обмазывают плод в несколько слоев, хорошо просушивая каждый до тех пор, пока общая толщина не достигнет 0,5 см. По аналогии с предыдущим методом ягоду можно обработать растопленным воском или парафином. Защитная оболочка должна составлять один см. Счастливым обладателям загородных домов предлагается положить будущее украшение стола в деревянный ящик и полностью засыпать золой, после чего убрать в темное прохладное помещение. Золу можно заменить сухим просеянным песком. Если хотите хранить сразу несколько плодов, следите, чтобы они не соприкасались друг с другом. Нет песка и золы? Не беда! Их с успехом заменит зерно. Арбуз отлично хранится в подвешенном состоянии: обмотайте его натуральной тканью, положите в авоську и подвесьте таким образом, чтобы он ничего не касался. Самый экзотичный способ: плод погружают в холодную воду, например в бочку, и оставляют, так сказать, до востребования.

Советы бывалых

Есть несколько секретов, благодаря которым сочной мякотью можно наслаждаться даже в январе:

Плоды ни в коем случае не должны соприкасаться со своими собратьями или другими овощами и фруктами. Арбуз нельзя класть непосредственно на твердую поверхность. Обязательна прослойка из опилок, сена, злаков или других материалов. Ягоду необходимо периодически переворачивать.

Сохранить арбуз до Нового года не так уж и сложно. Следуйте простым рекомендациям и ваш праздник наполнится ароматами жаркого лета.