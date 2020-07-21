Как сохранить арбуз на зиму: простые правила

Сладкий, спелый арбуз пахнет теплом, солнцем и хорошим настроением. Оказывается, сохранить символ лета до самого Нового года и насладиться сочной мякотью в разгар зимы не так уж и сложно.
Археологические раскопки доказывают, что об арбузах люди знали и несколько тысячелетий назад. В египетских гробницах были найдены семена и настенные изображения, свидетельствующие о любви фараонов к сладкому лакомству. Европа познакомилась с ним значительно позже — во времена первых крестовых походов. В Россию деликатес привез реформатор Петр I.
Полезные свойства арбуза
Зимой, в условиях нехватки витаминов, сахарный ломтик придется как нельзя кстати, ведь арбуз — это настоящая кладезь полезных веществ. При регулярном употреблении полосатый гигант самым положительном образом влияет на наш организм:
- повышает остроту зрения;
- выводит лишнюю жидкость, а вместе с ней токсины;
- успокаивает нервную систему;
- укрепляет сосуды и сердце;
- является профилактикой болезни Паркинсона;
- способствует снижению веса;
- отлично подходит для разгрузочных дней.
В дело пойдет не только мякоть, но и корки. В свежем виде их используют в качестве примочек против головной боли, в сухом — как желчегонное средство.
Стоит отметить, что всеми перечисленными свойствами обладают лишь те плоды, которые были выращены без использования стимуляторов роста и пестицидов.
Выбираем правильный арбуз для новогоднего стола
Не всякую ягоду удастся сохранить до морозов. Покупая плоды для длительного хранения, обязательно нужно обратить внимание на следующие признаки:
- Целостность кожуры. До зимы доживет только кандидат без трещин и повреждений.
- Идеальный вес — пять-семь кг.
- Отдавать предпочтение желательно поздним сортам с толстой кожурой.
- Соблюдение условий хранения. Контейнер должен быть скрыт от попадания прямых солнечных лучей и приподнят над землей. Никогда не покупайте бахчевые на придорожных рынках.
Как сохранить арбуз до зимы: проверенные способы
Хранить ягоду можно как в городской квартире, так и в частном доме. Лучше всего для этих целей подходят:
- застекленная лоджия;
- кладовка;
- ванная (удивительно, но факт);
- гараж;
- подвал;
- погреб;
- чердак.
Сохранить арбуз в целости и сохранности на ближайшие три-четыре месяца помогут следующие приемы:
- Глину разводят водой до нужной консистенции и обмазывают плод в несколько слоев, хорошо просушивая каждый до тех пор, пока общая толщина не достигнет 0,5 см.
- По аналогии с предыдущим методом ягоду можно обработать растопленным воском или парафином. Защитная оболочка должна составлять один см.
- Счастливым обладателям загородных домов предлагается положить будущее украшение стола в деревянный ящик и полностью засыпать золой, после чего убрать в темное прохладное помещение.
- Золу можно заменить сухим просеянным песком. Если хотите хранить сразу несколько плодов, следите, чтобы они не соприкасались друг с другом.
- Нет песка и золы? Не беда! Их с успехом заменит зерно.
- Арбуз отлично хранится в подвешенном состоянии: обмотайте его натуральной тканью, положите в авоську и подвесьте таким образом, чтобы он ничего не касался.
- Самый экзотичный способ: плод погружают в холодную воду, например в бочку, и оставляют, так сказать, до востребования.
Советы бывалых
Есть несколько секретов, благодаря которым сочной мякотью можно наслаждаться даже в январе:
- Плоды ни в коем случае не должны соприкасаться со своими собратьями или другими овощами и фруктами.
- Арбуз нельзя класть непосредственно на твердую поверхность. Обязательна прослойка из опилок, сена, злаков или других материалов.
- Ягоду необходимо периодически переворачивать.
Сохранить арбуз до Нового года не так уж и сложно. Следуйте простым рекомендациям и ваш праздник наполнится ароматами жаркого лета.