Друг Антонова прокомментировал сообщения о госпитализации певца

Москва, 21 июля. Друг Юрия Антонова Андрей Ковалев рассказал, что музыканту несколько раз проводили операции на ногу, но они оказались безрезультатными. Об этом он сообщил, комментируя появившуюся в СМИ информацию о госпитализации певца.

Ранее во вторник Telegram-канал «112» написал, что артист был доставлен в одну из московских клиник из-за возникших проблем с ногой.

«Ему уже сделали на нее операцию и перевели в общую палату. Состояние композитора врачи оценивают как удовлетворительное», — утверждается в публикации.

В Nation News решили проверить эту информацию и дозвонились до Ковалева. Он сказал, что музыкант ничего не говорил ему об этой ситуации.

«Не звонил мне. Сейчас близким позвоню. Он давно уже несколько операций делал, и все ему не помогало. Болячка у него такая, эта нога. Сейчас позвоню ему, узнаю. Говорили, где-то две недели назад», — ответил он журналистам.

В начале этого года Ковалев рассказывал в интервью «МК», что певец сделал операцию на колене, но теперь недуг не оставляет его в покое. Он также объяснил, что причиной для хирургического вмешательства послужила застарелая болезнь.

В прошлом году сам Антонов сообщал, что готовится к сложной операции, которая необходима в связи со старым разрывом связок и проблемами с мениском.

Несмотря на рекомендации врачей, музыкант не лечился, а продолжал гастролировать. Он жаловался на распухшие колени, сильные боли, и признавался, что ходит с тростью.