Новый универсальный двигатель повысит ремонтопригодность истребителей ВКС РФ

Создание унифицированного двигателя облегчит жизнь авиатехникам, считает военный аналитик Андрей Красноперов. Такое мнение он выразил после сообщения от управляющего директора Уфимского моторостроительного производственного объединения. Евгений Семивеличенко рассказал, что в России создается новый двигатель для истребителей четвертого поколения (Су-27, Су-30 и Су-35).

В интервью РИА Новости он сообщил, что над новым силовым агрегатом работают инженеры Опытно-конструкторского бюро имени А. Люльки. Сама же разработка позволит поменять старый двигатель на универсальный без изменения конструкции планера истребителей. Кроме того, новый агрегат может быть использован для «получения более высоких технических характеристик» самолетов.

Летчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов считает, что «такой подход в первую очередь повысит ремонтопригодность истребителей, так как двигатели станут унифицированными и будут подходить к любому самолету, а значит, и заменить их будет проще».

«Уменьшатся сроки ремонта и в строй самолеты будут выходить гораздо быстрее. Не секрет, что есть ресурс по планеру самолета, по его двигателям. За свою бытность истребитель меняет в процессе эксплуатации несколько силовых установок. Двигатели выходят из строя, у них из-за налета заканчиваются ресурсные часы, после чего ставят новые двигатели. И так идет постоянно. А то что сейчас новые двигатели разрабатываются — это очень хорошо, потому что, если будет универсальный двигатель для всех этих типов самолетов, авиатехникам будет легче обслуживать самолет», — заявил эксперт.

Собеседник Федерального агентства новостей предположил, что инженеры разработают универсальные крепления для Су-27, Су-30 и Су-35, что в перспективе позволит менять двигатели за считанные минуты. Нужны только единые крепления и внутреннее оборудование.

«Вряд ли сотрудники ОКБ будут создавать индивидуальное оборудование для каждого из самолетов, они просто поставят точки крепления двигателя, на которые подходит унифицированная силовая установка. Я могу предположить, что сам двигатель будет современным, созданным на основе последних наработок и технологических решений. Скорее всего, это позволит сделать его экономичным, с увеличением тяги на взлете при тех же размерах, не меняя вес двигателя. Может быть, он даже и легче будет. Не стоит забывать, что все три самолета построены на одном планере, поэтому у инженеров не должно возникнуть больших проблем при разработке нового двигателя. Такой новости можно только порадоваться», — заключил Красноперов.

Ранее стало известно, что летные испытания российского истребителя пятого поколения Су-57 с двигателем второго этапа, неофициально названного «Супер-Сухой», начнутся летом 2022 года. Об этом рассказали «Известия» со ссылкой на собственные источники. При этом самолет должен получить не только новую силовую установку, но и модернизацию авионики и бортовых систем. Опытно-конструкторские работы, получившие название «Мегаполис», планируется завершить в конце 2024 года.