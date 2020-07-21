В Госдуме оценили, справится ли Дегтярев с ролью врио губернатора Хабаровского края

На пленарном заседании 21 июля Госдума освободила Михаила Дегтярева от полномочий депутата, передает Федеральное агентство новостей. Президент России Владимир Путин назначил 39-летнего политика новым врио губернатора Хабаровского края, и теперь тому предстоит быстро погрузиться в специфику неспокойного региона, доказывая свою профессиональную пригодность.

ФАН узнал, каким человеком и политиком запомнился Дегтярев коллегам-депутатам, а также какие личные качества помогут ему на новом посту.

Задача у Дегтярева непростая

«Мы понимаем, насколько сейчас высока ответственность у нашего коллеги Михаила Владимировича Дегтярева», — отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Глава нижней палаты российского парламента пообещал как можно скорее провести сложение с Дегтярева полномочий депутата Госдумы, чтобы он «мог уже исполнять обязанности губернатора Хабаровского края безотлагательно и участвовать в решении социально-экономических проблем региона, помогать гражданам».

Коллега депутата по комитету физической культуры, спорта и делам молодежи Наталья Кувшинова уверена, что новый врио справится с возложенными на него обязанностями. В беседе с корреспондентом ФАН она подчеркнула, что Дегтярев понимает региональную повестку, и это поможет ему выстроить обратную связь с жителями региона.

«Мы с Михаилом Владимировичем работали четыре года, и могу сказать, что он хоть и молодой, но в то же время достаточно опытный политик: это для него был уже не первый созыв в Государственной думе, — поделилась Кувшинова. — Хабаровский край — регион, конечно, непростой. У меня много коллег, друзей, знакомых, живущих там, которые делятся своими переживаниями, задают вопросы. Поэтому ему сегодня очень важно, с одной стороны, показать свой профессионализм, а с другой — четко выстроить обратную связь с жителями».

Настроение в крае действительно напряженное, и у Михаила Владимировича задача непростая, признала депутат.

«Но думаю, он с этой задачей справится как профессиональный политик, опираясь на свой опыт и на региональную команду», — уверена Наталья Кувшинова.

Задача — исправить ошибки экс-губернатора

Депутат от Хабаровского края Борис Гладких сообщил ФАН, что готов работать с любым губернатором, который преследует цель развития края. Законодатель надеется, что Дегтярев сможет консолидировать общество независимо от партийной принадлежности и будет в первую очередь хозяйственником, а уже потом политиком.

По словам собеседника ФАН, сейчас задача нового главы — исправить совершенные ранее ошибки и снизить протестные настроения в крае.

«С предыдущим губернатором не сложилось из-за той плоскости, в которой он работал, а к хозяйственным вопросам он относился опосредованно, — считает Гладких. — Конечно, на первых порах громкие политические лозунги ласкают слух населению, но итог все равно был бы печальным».

Уже по первым двум годам работы экс-губернатора Сергея Фургала можно было заметить, что часть отраслей очень серьезно просели, например строительная отрасль, добавил парламентарий.

«Поэтому я жду от врио губернатора ответственных и взвешенных решений, но в первую очередь, основанных на взаимодействии с представителями общественных организаций, политических партий. Теми, кто независимо от своей партийной принадлежности преследует интересы развития края и улучшение благосостояния жителей», — подчеркнул Борис Гладких.

Самый деятельный депутат ЛДПР

Лидер либерал-демократов Владимир Жириновский надеялся на то, что представитель именно его партии станет врио губернатора. Ранее он назвал троих кандидатов на место Фургала, среди которых был и Дегтярев.

«Дегтярев — один из лучших депутатов. Ему 39 лет, он современный человек в самом расцвете сил, многодетный отец, прошел хорошую школу. По образованию инженер, а они лучше других справляются с решением трудных и новых задач… Я бы советовал Михаилу Владимировичу не торопиться, никого не увольнять, быть приветливыми. Выходить и говорить с людьми напрямую. Граждане должны чувствовать, что он не в кабинете сидит, а с ними на прямой связи. Все хорошее, что было при Фургале, должно сохраниться и при Дегтяреве», — написал ранее в своем Telegram-канале Жириновский.

Депутат от родной Дегтяреву ЛДПР Елена Строкова убеждена, что в Хабаровском крае сейчас очень важно наладить диалог между властью и народом. По ее мнению, назначение туда представителя ЛДПР в полной мере будет способствовать установлению такого контакта.

В комментарии ФАН парламентарий подчеркнула, что новый врио региона уже зарекомендовал себя как очень деятельный депутат. Так, за время своей работы в Госдуме Дегтярев активно принимал участие в разработке законопроектов в различных отраслях.

«Безусловно, это невероятно сложный период для всего Хабаровского края, — отметила Строкова. — Дегтяреву сейчас необходимо не просто взять под контроль регион, но и прислушаться к мнению каждого его жителя. Ему нужно утвердить свою позицию и заслужить уважение народа, показав хорошие результаты работы».

Лишь в таком случае у нового врио появятся шансы победить на следующих выборах, а люди не будут относиться к Дегтяреву как к «назначенцу», добавила собеседница ФАН.

«Сейчас некоторые СМИ ссылаются на неоднозначность его инициатив. Однако смысл деятельности депутата Госдумы как раз и заключается в разработке идей по улучшению жизни общества. Поэтому считаю неуместным подобное ерничество со стороны информационных агентств различного уровня в попытках заранее очернить Михаила — еще до того, как он приступил к работе в регионе», — подытожила Елена Строкова.

Напомним, 20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Об аресте экс-губернатора стало известно 10 июля. Днем ранее он был задержан сотрудниками ФСБ и Следственного комитета. Бывшего главу региона подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийства двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова.