Названа важная функция стационарного телефона, ради которой его стоит сохранить

Москва, 21 июля. Городской стационарный телефон служит средством для экстренного оповещения, также с него проще позвонить в экстренные службы. Об этом рассказал шеф-редактор портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн.

Стационарные телефоны из-за широкого распространения мобильной связи теряют свою актуальность. Однако у них, как считает эксперт, есть важные функции, ради которых стоит сохранить устройство.

Букштейн отметил, что стационарные телефоны используют в качестве средства экстренного оповещения. Он не считает, что стационарные телефоны повторят судьбу трехпрограммных радиоприемников.

«Все-таки это – резервный канал связи. Государство пока будет их поддерживать. Такие средства гражданской обороны и оповещения все равно нужны», — сказал эксперт в интервью радио Sputnik.

Количество активных абонентов городских телефонов в России снижается, однако Букштейн убежден, что стационарные телефоны необходимо сохранить ради одного, но жизненно важного звонка. По его мнению, некоторые люди преклонного возраста не могут быстро вызывать бригаду скорой помощи, поскольку не знают номер 112. А вот номер 03 известен всем, пишет Planet Today.