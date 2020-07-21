Ищенко предупредил Армению о последствиях отказа от военной базы РФ

Москва, 21 июля. Любое, даже прозападно настроенное руководство Армении, отдает себе отчет в том, что общество в стране настроено по отношению к России достаточно дружественно, при этом точно также настроено общество и в Азербайджане, поэтому отказ от военной базы РФ может привести к очень неприятным последствиям. Об этом в интервью изданию «Украина.ру» заявил обозреватель МИА «Россия сегодня», политолог Ростислав Ищенко.

По его словам, слухи о том, что армянские власти якобы хотят добиться вывода с территории страны российской военной базы, появились в информационном пространстве Армении еще до нынешнего конфликта между Ереваном и Баку.

Армянское Министерство обороны, однако, их опровергло, заявив, что эти слухи являются результатом военно-политической незрелости и дефицита морали. Если Армения действительно попытается убрать военную базу России со своей территории, Азербайджан немедленно обратится к Москве с предложением разместить базу у себя, и таким образом получит преимущество, например, в Карабахе.

«Это абсолютно очевидное и прозрачное решение. Если мы с Арменией враги, а Армения наступает на хвост своему стратегическому союзнику, мы должны переориентировать этого стратегического союзника», — подчеркнул Ищенко.

Также политолог добавил, что Азербайджан вовсе не стремится к тому, чтобы Москва начала «душить» Армению, но в Баку заинтересованы в прекращении помощи. которую Москва до сих пор оказывала Еревану. Если это произойдет, отметил Ищенко, дальше Азербайджан справится и сам.