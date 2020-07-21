Эксперты предрекли Украине распад и создание на ее территории нескольких государств

Распад Украины произойдет в результате тяжелой ситуации в экономике, которая запустит разрушительный Майдан. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

В зоне риска

Украина может потерять еще восемь регионов в случае нового Майдана. Такое заявление сделал бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

По его словам, реформы, принятые в 2014 году, уничтожили институты власти, в том числе правоохранительную систему. Если на Украине начнутся волнения, то полиция не сможет ничего противопоставить гражданскому сопротивлению.

Мураев предупредил, что в этих условиях другие страны смогут занять территории, которые считают исконно своими.

«У нас восемь областей в зоне риска», — подчеркнул экс-депутат.

Вызов Зеленскому

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин отметил, что ситуация на Украине постоянно меняется.

«Не ясно о каких областях идет речь? Тех, где за Владимира Зеленского голосовали в том году? Или все же о западе страны? Мураев немного не по той реальности судит. Ситуация меняется каждый год. За год можно вообще изменить мышление всех граждан, что и было сделано в 2013-2014 годах. Или он хочет влиться в команду Саакашвили, который также стремится к сепаратистским тенденциям? Все больше политиков стремится реализовать сериал «Слуга народа», при котором страна распадается на мелкие части. И это вызов самому президенту Зеленскому, его выдержке и готовности к антикризисному управлению», — заключил Антон Бредихин.

«Если хватит смелости»

Политолог Алексей Живов отметил, что Запад Украины — и есть сама Украина как политический проект последних 30 лет, проект сепаратистский к Москве и антирусский. Если у Польши и Венгрии хватит смелости взять эти регионы, то цивилизационно никакой Украины не останется.

«Останутся отколовшиеся Малороссия и Новороссия — исконно русские земли, заселенные русскими людьми. Если смотреть поверх текущих политических противоречий, большое русское государство должно состояться исключительно с воссоединением России, Белоруссии, а также Центра и Востока Украины. В то же время пока Украина является активом в геополитической борьбе, она может многие годы сохраняться в форме слабого государства», — добавил Алексей Живов.

Столицей новой Украины станет Днепр

Политолог Юрий Якорь считает, что распад Украины станет следствием не Майдана, а тяжелой экономической ситуации, которая уже вызовет Майдан. Украина нужна ЕС только как источник дешевой рабочей силы, как на экспорт, так и внутри страны.

«Поэтому часть населения уедет гастарбайтерами, вторая будет работать за копейки. В такой ситуации высок риск роста националистической риторики и националистической диктатуры, что вынужденно разделит страну на несколько культурных единиц. Условную Западную Украину (Львов), Юго-Восточную (Харьков, Одесса) и Буковина (Черновцы), а также Центральную, которая маловероятно будет иметь свою идеологию и как следствие государственность. Полноценной частью другого государства станет только Буковина. Остальные области станут несколькими государствами, тяготеющими к соседним сильным государствам. Мозговым центром центральной Украины, кстати, будет не столько Киев, а Днепр», — резюмировал политолог.

Ранее бывший президент Грузии, действующий глава украинского исполнительного комитета национального совета реформ Михаил Саакашвили заявил, что Украина в ближайшем будущем может прекратить существование в нынешнем виде из-за действий местных властей. Местные чиновники создают у себя в регионах «частные армии».