«Возлюбленную» Харламова заподозрили в беременности

Москва, 21 июля. Актриса и телеведущая Яна Кошкина, которой приписывают роман с шоуменом Гариком Харламовым, заинтриговала поклонников заявлением о детях.

В одном из опубликованных в Instagram постов ведущая рассказала о разговоре, который недавно произошел у нее с «мамочками» на детской площадке.

«Обсуждали коляски. Оказывается, они бывают не только разных цветов. Как много нового мне еще предстоит узнать», — написала она.

Подписчики после этой фразы заподозрили, что «возлюбленная» Харламова беременна.

«Вы готовитесь стать мамой???» — поразилась ira_panch.

«Яна, мы что-то пропустили?» — обратилась к звезде yana06_11.

«Рожать, что ли, собралась?» — удивился denbearoff.

Некоторые комментаторы стали засыпать девушку вопросами, правдивы ли слухи о ее отношениях с Харламовым, который недавно принял решение развестись с актрисой Кристиной Асмус. Кошкина ответа не дала. Ранее она подчеркивала, что у шоумена даже нет ее номера телефона.

Асмус и Харламов объявили о разводе в конце июня. Звезды опубликовали сообщения о расставании в своих аккаунтах в Instagram. В браке они прожили восемь лет.

Харламов объяснил, что ни пандемия, ни скандальный фильм «Текст», ни кто-то третий в этой ситуации не виноват. Асмус, в свою очередь, подчеркнула, что они не занимаются хайпом, и это решение было принято почти год назад, «до того как это стало мейнстримом».