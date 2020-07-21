Эксперт рассказал, как пройдут первые международные полеты после пандемии

Москва, 21 июля. Глава аналитической службы «АвиаПорт» Олег Пантелеев рассказал о правилах проезда в самолетах, совершающих международные рейсы, после пандемии коронавируса.

Ограничения, введенные из-за пандемии, постепенно снимают. В то числе возобновляются рейсы из России в другие страны, однако пассажирам придется придерживаться ряд правил для перелета.

По словам Пантелеева, пассажирам необходимо будет использовать средства индивидуальной защиты — маски и перчатки, — антисептики, соблюдать социальную дистанцию. Прибывающие из-за рубежа граждане должны заполнить анкеты и сдать тест на коронавирус по методу ПЦР, затем разместить данные о тестировании на сайте госуслуг. Подобные меры, как считает эксперт, позволят избежать двухнедельной самоизоляции.

«Вылетая, можно будет оперативно получить справку для въезда в другую страну, если потребуется, и, возвращаясь, пройти тестирование и буквально спустя час получить результаты», — сказал Пантелеев в беседе с телеканалом 360.

Актуальные рекомендации Росавиации, согласованные с Роспотребнадзором, не ограничивают каким-либо образом рассадку в самолете. Пантелеев предположил, что определяться все будет «только спросом на перевоз».

Ранее во вторник глава Росавиации Александр Нерадько направил в правительство РФ план восстановления международного сообщения, напомнил РИАМО. Как пишет «Утро.ру», на первом этапе международные полеты могут разрешить из шести городов России: Москвы, Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Владивостока, Новосибирска.