Эксперт посоветовал россиянам, куда вкладывать деньги для сохранения сбережений

Около 30% россиян закроют свои банковские депозиты, если ставки по ним продолжат падать. Такие данные приведены в исследовании, проведенном «Росгосстрах-банком» и НАФИ.

Согласно данным Центробанка РФ, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков России, которые привлекают наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады июля упала до рекордно низкого уровня в 4,63%.

Вывод денежных средств с рублевых банковских депозитов обусловлен прежде всего снижением процентной ставки ЦБР, из-за чего доходность вкладов серьезно падает. У нас также были введены некоторые ограничения, связанные со вкладами граждан. Это приводит к проблемам, связанным с доходностью денежных средств, поэтому граждане и забирают свои деньги.

Самое простое решение проблемы — положить наличные в тумбочку. В этом случае ваши средства будут обесцениваться на размер инфляции. Покупательная способность станет сокращаться и ввиду возможного ослабления российской валюты, которая в ближайшие месяцы может упасть до отметки 75 рублей за доллар.

Поэтому, чтобы остаться в плюсе, стоит все-таки придумать альтернативные решения. Скажем, есть схемы, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами. Значительная часть граждан перекидывает свои вклады туда — это обусловлено тем, что так можно получить налоговый вычет. К тому же фондовые рынки достаточно быстро отыграли падение последних месяцев.

Металлические счета — тоже решение проблемы. Здесь можно вложиться в две группы: золото и медь. В «царский металл» переходят часто, во многом потому что это резервный товар. Кроме того, достаточно перспективной является медь. В отличие от золота, она активно используется в промышленности и является индикатором промышленного роста.

Есть еще одна возможность сохранить свои сбережения — вложиться в недвижимость. О пользе такого шага говорят две вещи. Прежде всего, это льготная ипотека. В России имеется программа государственной поддержки приобретения жилья, которая увеличивает спрос и толкает вверх цены на первичном рынке. К тому же, из-за пандемии коронавируса дорожает аренда и поднялись цены на загородную недвижимость.

Наконец, имеется более консервативная стратегия — это инвалютный вклад. Попытаться избежать риска потерять свои накопления можно за счет покупки валют, но желательно разноплановой, а не одних только долларов.

Таковы основные способы сбережения денег, которые могут быть использованы в данный момент.