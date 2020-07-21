Песков объяснил, почему саммит «нормандской четверки» не состоится в ближайшее время

Москва, 21 июля. Для проведения саммита «нормандской четверки» пока не созданы нужные условия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока для этого нет нет необходимой почвы», — подчеркнул представитель Кремля.

В начале июля Песков заявил, что проведение саммита в «нормандском формате» возможно только при условии выполнения парижских договоренностей.

Ранее о возможности скорой встречи в «нормандском формате» журналистам сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, переговоры могут пройти в Берлине. Их дату могут объявить в ближайшее время, уточнил украинский лидер.

Зеленский добавил, что немецкая и французская сторона поддерживают организацию этой встречи и Россия «тоже не против».

«Поэтому в ближайшее время мы ожидаем дату встречи в „нормандском формате», — цитирует его РИА Новости.

В то же время источник агентства сообщил, что Париж и Берлин не сообщали Москве о том, что готовы участвовать в переговорах, не было сделано таких заявлений и в публичном пространстве. Россия, по его словам, также не согласовывала ни саму встречу, ни ее дату.

«Никаких предпосылок для проведения саммита просто нет», — добавил он.

Напомним, в апреле глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что из-за позиции Киева проводить саммит в «нормандском формате» бессмысленно. Он напомнил, что все договоренности, к которым стороны пришли на прошлой встрече в Париже, в итоге были заблокированы Украиной.