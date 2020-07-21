Актриса одного из самых провальных российских фильмов стала жертвой мошенников

Москва, 21 июля. Актриса Алиса Рыжова, сыгравшая в одном из самых провальных фильмов современного российского кинематографа, стала жертвой телефонного мошенника.

Преступник действовал по классической схеме. В беседе с Рыжовой он представился сотрудником банка (клиенткой которого является актриса) и сообщил, что с ее счета якобы пытаются похитить деньги. От Рыжовой требовалось продиктовать данные своей карты, чтобы спасти накопления.

По словам источника в правоохранительных органах, Алиса поверила мошеннику и лишилась 104 тыс. рублей. Сейчас, по данным KP.RU, правоохранители разыскивают преступника.

Рыжова играет в театре, а также снимается в кино и сериалах. В 2012 году она сыграла в фильме «Сокровища О.К.», признанном одним из худших российских фильмов. Его зрительский рейтинг на кинопоиске составляет 2.8 балла из 10, а в рейтинге IMDb — 2.60 балла. Критик Антон Широких назвал кинокартину «калейдоскопом бреда» и «оружием по уничтожению здравого смысла».

Отметим, что в последнее время случаи телефонного мошенничества участились. В связи с этим специалисты Роскачества выпустили памятку, как отличить реального сотрудника банка от преступника.

Во-первых, только мошенники просят вас сообщить CVV банковской карты, кодовое слово или код из смс. Во-вторых, если звонящий заявляет о якобы подозрительной операции со счетом, это также указывает на обман. Преступники также могут просить предоставить им личные сведения, например, паспортные данные, девичью фамилию матери. При этом злоумышленники давят на человека, чтобы он скорее принял решение. Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский посоветовал обязательно сообщать о подобных звонках в банк, от имени которого звонили мошенники, а также в полицию (если вы все-таки попались на удочку).