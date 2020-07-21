На Украине назвали «самое страшное», что сделал Зеленский за первый год президентства

Киев, 21 июля. Украинский политик Александр Голуб назвал заявления о неплохой работе президента Украины Владимира Зеленского за первый год попыткой выдать желаемое за действительность.

Ранее первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Зеленский за первый год президентства выполнил около 20% своих предвыборных обещаний. По его словам, это неплохой результат для первого года правления.

Однако член президиума «Союза левых сил» Александр Голуб не согласился с позицией вице-спикера Рады. Он считает, что такая оценка идет не просто вразрез с реалиями, которые существуют на Украине, но и с настроениями большинства жителей. Голуб напомнил, что сейчас рейтинги Зеленского стремительно подают, а число недовольных растет.

«Самое страшное, что за год с небольшим смог сделать Зеленский, – это убить веру людей в то, что в этой стране вообще можно что-либо изменить. Он и его команда демонстрируют, что политической воли у президента нет», — сказал политик, отметив, что ни у Зеленского, ни у его команды нет плана вывода страны из кризиса.

Голуб считает, что украинскому лидеру нечем похвастаться перед избирателями. По его мнению, украинцы ждали от Зеленского большего, но не получили этого.

«Например, привлечение к ответственности (экс-президента Украины Петра) Порошенко превратилось в пародию на правоохранительные органы и закон. То, что сегодня происходит в Донбассе, то количество жертв и обстрелов – все это увеличилось в разы. И заявления ответственных за это направление чиновников говорят о том, что Украина не будет выполнять Минские соглашения, и мира не будет, — указал политик в интервью радио Sputnik. — Русофобия и нападки на русский язык не спадают, а только усиливаются».

Владимир Зеленский занял пост главы государства в прошлом году. На выборах он набрал больше голосов, чем тогдашний президент Петр Порошенко.