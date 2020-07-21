Джабаров: Лондон повторил неудачный сценарий США о «вмешательстве» России в выборы

Великобритания выпустила русофобский доклад, повторяющий пустые обвинения США в «российском вмешательстве», считает сенатор Владимир Джабаров.

Ранее комитет Британского парламента по разведке и безопасности опубликовал доклад о «вмешательстве» Москвы во внутренние дела Соединенного Королевства. В документе приводятся «доказательства» того, что Россия якобы пыталась повлиять на голосование за независимость Шотландии в 2014 году, однако в то же время британские депутаты вынуждены были признать голословность обвинений в адрес РФ во «вмешательстве» в референдум 2016 года по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза.

Комментируя публикацию документа, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что обнародованием откровенно русофобского документа «британцы не удивили».

«Многие даже не десятилетия, а века Великобритания проводит откровенно враждебную политику по отношению к России, потом к Советскому Союзу, и вот снова к России. Так было всегда, за исключением пары периодов — Первой и Второй мировых войн. А после того, как Россия стала активно продвигаться на Восток, в Азию, где у британцев были свои интересы, Лондон вновь посчитал, что Москва — потенциальный враг. Вот эта негативная политика по отношению к нашей стране длится очень долго. Но смешно: как может Россия повлиять на итоги референдума по Brexit? Если они себе это представляют, пусть расскажут, а мы поучимся», — заявил сенатор.

В то же время Владимир Джабаров напомнил, что сама Великобритания вмешивалась во внутренние дела России, в частности, через различные НКО пыталась влиять на итоги голосования по поправкам в Конституцию.

«Да, они пытались влиять, но им сразу стало понятно, что это бесполезно. А поскольку в докладе фактов и доказательств вины России нет, то этот документ — очередная попытка, очередная провокация британцев из серии «дела Скрипалей», из серии белых касок в Сирии и так далее. Поэтому я думаю, что это очень грубая антироссийская пропаганда, которая поставлена в Великобритании на поток. Кстати, тут можно провести параллели с обвинениями США. Великобритания ведь верный попутчик американцев во всех внешнеполитических делах: надо бомбить Югославию — британцы рядом, надо Ирак — британцы здесь, надо бомбить Ливию — британцы поддерживают американцев. В США громко кричали о вмешательстве России в их выборы, но потом оказалось, что это пустышка и никакого вмешательства не было. Так что Лондон повторил неудачный сценарий США о «вмешательстве» России в выборы», — заключил член Совфеда.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира. Представитель Кремля выразил надежду, что богатый опыт союзников с провальными расследованиями заставит Лондон предоставить хоть какие-то документы.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала доклад парламента Великобритании по так называемому российскому вмешательству «русофобией в фейковой огранке».