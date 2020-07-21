Мадонна рассказала о штрафе в миллион долларов за поддержку ЛГБТ в России

Вашингтон, 21 июля. Американская певица Мадонна рассказала, что ее оштрафовали в России на миллион долларов за речь по поддержку ЛГБТ-сообщества на концерте в Петербурге в 2012 году.

«Я произнесла эту речь во время концерта в Санкт-Петербурге восемь лет назад. Правительство оштрафовало меня на 1 млн долларов за поддержку гей-сообщества», — сообщила певица.

Звезда отметила, что так и не оплатила штраф. Мадонна сопроводила запись видео с концерта.

В 2012 году депутат Госдумы Виталий Милонов, автор закона «о запрете пропаганды гомосексуализма среди детей», сообщил, что обратится в правоохранительные органы из-за речи Мадонны на концерте. На певицу в суд подали представители движений «Народный собор» и «Профсоюз граждан России», они потребовали 333 млн рублей, но их иск был отклонен. Кроме того, штраф в России за нарушение закона о пропаганде гомосексуализма составляет 5 тысяч рублей.