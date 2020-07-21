Вассерман надеется, что дуэт «Байден-Альцгеймер» проиграет на выборах в США

Москва, 21 июля. Откровения адвоката президента США Рудольфа Джулиани о том, что соперник Дональда Трампа на предстоящих выборах, демократ Джо Байден замешан в украинских коррупционных скандалах, призваны оттолкнуть от него часть избирателей. Такое мнение высказал журналист и политический консультант Анатолий Вассерман

Ранее Джулиани заявил о том, что помощь Вашингтона Киеву в размере 5,3 миллиарда долларов была разворована, когда пост президента Украины занимал Петр Порошенко. По словам адвоката, Трамп на протяжении долгого времени пытается добиться расследования этого инцидента, но пока безуспешно. Также Джулиани добавил, что влияние на украинскую полицию с тем, чтобы расследование не было проведено, оказало посольство бывшего президента США Барака Обамы.

Комментируя эти заявления адвоката, Вассерман отметил, что в настоящее время демократы в США пытаются использовать проблемы, вызванные эпидемией коронавируса и беспорядками на расовой почве, чтобы отвлечь внимание американского общества от коррупционных скандалов на Украине, в которых замешан Байден. Но их проблема, по мнению эксперта, заключается в том, что они слишком рано использовали свои козыри. Тогда как в предвыборных играх козыри надо выкладывать как можно позже. Чтобы у оппонента не осталось времени, чтобы их побить.

«Поэтому лично я очень надеюсь, что дуэт «Байден-Альцгеймер» проиграет. То, что у Байдена давно и серьезно не в порядке с мозгами, видно невооруженным глазом», — подчеркнул эксперт.

При этом Вассерман добавил, что, по его мнению, разбирательства по коррупционным делам на Украине имеют мало шансов дойти до суда. Но сама информация о них окажет влияние на американских избирателей и, соответственно, на исход выборов президента США, которые пройдут в ноябре этого года.