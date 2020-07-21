Atlantic призвал США поменять политику, пока будущее страны не выбрали другие

Вашингтон, 21 июля. Американское информационное издание The Atlantic опубликовало статью о геополитической ситуации в мире, которая возникла на фоне развития пандемии коронавирусной инфекции.

Авторы статьи приводят слова экс-заместителя госсекретаря США и бывшего посла в России Уильяма Бернса, который уверен, что американское господство в мире стремительно угасает, а на международную арену выходят другие политические игроки, способные изменить мировой порядок.

По словам Бернса, Вашингтону пора переосмыслить свою роль в современном мире, а также изменить подход к внешней политической системе. Только после этого Соединенные Штаты смогут влиять на собственное будущее. Американский политический деятель уверен, что на данный момент США находятся на этапе так называемого переходного периода, а господство страны в мире стремительно угасает.

Он заметил, что страна переживает крупную геополитическую стадию, которая своим динамизмом очень похожа на время перед Первой мировой войной. Бернс признается, что Вашингтону пора менять свою внешнюю политику и задуматься о будущем страны, иначе его могут выбрать другие политические силы и международные игроки. Сейчас же американская нация находится на пороге раскола по политическим, расовым и экономическим признакам, а власти больше не могут диктовать свои условия другим странам.

«Но, если предположить, что США перестанут рыть себе глубокую яму внутри страны и за рубежом, у страны будет больше возможностей, чем у любой другой крупной державы, для мобилизации коалиций и для преодоления геополитических реалий XXI века», — заявил Бернс.

Однако американский политический деятель уверен, что Вашингтон сможет преодолеть возникший кризис, если проведет работу по переосмыслению предназначения и применения власти. США нужно найти баланс не между глобальными амбициями, а пределами своих возможностей. Американские власти совершили большую ошибку, уделяя больше времени внешней политике, а также игнорирую серьезные проблемы, которые возникли во внутренней политике.

«Для начала американская внешняя политика должна содействовать внутреннему обновлению, поскольку в стране давно уже назрела корректировка исторического курса. США нужно добиваться более всеохватывающего экономического роста, который обеспечивает сокращение разницы в доходах и в здоровье населения», — резюмировал Бернс.

Ранее сообщалось, что в сенате США была представлена резолюция, согласно которой Вашингтон должен выступить против возвращения России в состав «Большой восьмерки» (G8). Соответствующая информация была опубликована пресс-службой одного из авторов данного документа.