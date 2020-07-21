Фрегат «Адмирал Касатонов» передали в состав ВМФ России

Санкт-Петербург, 21 июля. Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» вошел в состав Военно-морского флота России. Об этом сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны по ВМФ, капитан первого ранга Игорь Дыгало.

Торжественная церемония прошла в Петербурге, на рейде Невы, куда фрегат пришел для участия в главном военно-морском параде, который состоится 26 июля. На корабле подняли Андреевский флаг.

Одной из причин, по которой передачу фрегата ВМФ назначили на 21 июля, стало то, что в этот день исполняется 110 лет со дня рождения адмирала флота Владимира Касатонова, в честь которого он назван.

Приемный акт был подписан только 15 июля, хотя корабль должен был войти в состав ВМФ еще в прошлом году. Задержка связана, в частности, с затянувшимися испытаниями фрегата. Они продлились дольше ожидаемого из-за шторма в Баренцевом море.

Ракетный фрегат «Адмирал Касатонов» стал вторым кораблем проекта 22350, принятым в состав российского ВМФ. Первый, «Адмирал Горшков», стал частью Северного флота два года назад и за это время уже выполнил ряд задач боевой службы, в том числе в дальней морской зоне, где обеспечивал военно-морское присутствие РФ в районах со сложной геополитической обстановкой.

Командующий ВМФ России адмирал Николай Евменов ранее охарактеризовал «Адмирала Касатонова». По его словам, корабль несет мощный комплекс ударного и оборонительного ракетного вооружения, который позволяет ему уверенно действовать даже в самый непростых боевых условиях.