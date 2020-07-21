Делягин назвал пиаром предложение Минфина отказаться от индексации зарплат чиновникам

Министерство финансов России может приостановить индексацию оплаты труда госслужащим. Известный экономист и директор Института проблем глобализации Михаил Делягин считает идею Минфина пиаром. Подробнее об этом — в материале Федерального агентства новостей.

Как выяснили СМИ, Минфин может отказаться от индексации зарплат чиновникам в 2021 году. Исключение составят военные.

«Минфин рассчитывает также сэкономить 150 млрд рублей за счет отказа от выплаты дотаций региональным бюджетам за выполнение губернаторами KPI», — передает РБК, в распоряжении которого оказался документ о методике расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета на ближайшие три года.

Директор Института проблем глобализации, экономист и публицист Михаил Делягин скептично отнесся к идее Минфина отказаться от индексации зарплат госслужащим.

«Это пиар, направленный на то, чтобы показать, что чиновники тоже страдают вместе с народом. Потому что 150 миллиардов в масштабах страны не значат ничего. Что касается отказа от индексации оплат чиновникам: нужно понять, о каких оплатах идет речь. Оклад чиновника иногда составляет 10% или даже 5% выплат, которые он получает. Основную часть могут составлять премии, надбавки, разные компенсации и так далее. Если будут отменять индексацию этих 5%, понятно, что это бред и пиар, не более того», — сказал Михаил Делягин в комментарии ФАН.

Экономист обратил внимание, что далеко не все чиновники имеют высокие зарплаты. По данным Росстата, в 2018 году средний заработок госслужащих в федеральных органах власти составлял чуть больше 126 тысяч рублей.

«Довольно много чиновников имеют не такие уж большие доходы. Их надо бы вывести из-под этого ограничения. Я думаю, что стоило бы ввести правило, по которому для чиновников с ежемесячными доходами ниже четырех прожиточных минимумов (это порядка 50 тысяч рублей) индексация продолжилась. Минфин явно не будет этим заниматься», — считает Михаил Делягин.

Минфин, согласно опубликованной в СМИ инициативе, планирует сэкономить до 150 миллиардов рублей на дотациях регионам за выполнение губернаторского KPI. Михаил Делягин указал на минусы и плюсы этой идеи.