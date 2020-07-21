Сбежавшая из «Дома-2» участница пожаловалась на насилие

Москва, 21 июля. Бывшая участница «Дома-2» Ирина Наумова сбежала с телепроекта и пожаловалась на насилие на телевизионном шоу.

Жительница Челябинска рассказала, что ее силой удерживали на проекте, а при попытке покинуть скандальное шоу — избили. По ее словам, она обратилась в правоохранительные органы с просьбой открыть уголовное дело, но получила отказ. После этого она пошла к депутату Государственной думы Владимиру Бурматову.

«Я чувствовала себя в клетке и в западне. Не знала, как мне поступать. Мне другие ребята говорили, что так просто они меня не отпустят, потому что я интересный участник», — приводит пресс-служба парламентария слова Наумовой.

Девушка сообщила, что в один день ее заперли в комнате вместе с другим участником телепроекта, она выбила окно и вылезла из здания. По ее словам, на улице ее остановили восемь сотрудников телепередачи, которые «порвали куртку, толкали и таскали ее за волосы».

«Это физическое насилие, оно ни в какой мере не должно быть применимо», — подчеркнула бывшая участница «Дома-2».

Девушка спаслась, когда сотрудники телестройки узнали, что она вызвала полицию, пишет «Ридус».

Депутат Государственной думы, комментируя историю с жительницей Челябинска, сообщил, что обратился в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело.