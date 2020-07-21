Киев, 21 июля. Взрыв прогремел у станции метро «Минская» в Киеве. Ранее на месте ЧП обнаружили бесхозную подозрительную сумку.

Помимо этого, правоохранители получили сообщение о бомбе в отеле Ocean Plaza. Еще одно сообщение о минировании ТЦ поступило на номер 102 от неизвестного.

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале, что взрывотехники обезвредили два СВУ на рынке «Минский».

«Около 12 часов дня аноним сообщил по линии 102 о том, что заминированы два автокиоска по адресу Оболонский проспект, 26. Правоохранители и взрывотехники проверили эту информацию и обнаружили опасные предметы», — уточнил Кличко.

По словам мэра, взрывчатка находилась между легковой машиной и автокиосками. В результате спецоперации никто не пострадал.

Ранее стало известно о захвате автобуса с 20 пассажирами в Луцке. Преступник вооружен и угрожает взорвать автобус. О том, связаны ли между собой взрывы взрывы в Киеве и ЧП в Луцке, пока неизвестно.