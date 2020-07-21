Эксперт оценил рейтинг российских регионов по качеству жизни

Многие российские города на протяжении последних лет стабильно улучшают качество жизни. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал общественный деятель, меценат Грант Агасьян.

Рейтинг лучших регионов

В пятерку лучших регионов для жизни вошли Санкт-Петербург, Москва, Белгородская, Московская и Воронежская области. Рейтинг качества жизни в регионах России, который был подготовлен агентством «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) и РБК, опубликован 21 июля.

Рейтинг «Лучшие регионы для жизни» отражает качество жизни и дает возможность сопоставить уровень жизни в разных регионах. Учитываются несколько критериев — уровень покупательской активности, доступность жилья, способность населения обслуживать кредиты, уровень официальной занятости, обеспеченность региона спортивными и культурными объектами, а также жильем. Кроме того, учитывается и климат.

Лидерами стали Санкт-Петербург, Москва, Белгородская, Московская и Воронежская области. Рейтинг замыкают Республика Калмыкия, Еврейская автономная область, Республика Алтай, Карачаево-Черкесская Республика и Республика Тыва.

Каждый показатель ранжируется от самого высокого значения к самому низкому, затем ему присваивается оценка в баллах от 1 до 7. В целом Северная столица получила высший балл, а Москва — 6,1. В этих городах высокие показатели оборота розничной торговли, соотношения банковского депозита к средней заработной плате и доли граждан с официальными трудовыми доходами.

Социальная ответственность

Как отметил Грант Агасьян, понятие «качество жизни» относительно мегаполисов — это целый комплекс (обеспеченность горожан жильем, городская инфраструктура, количество скверов, парковых зон и водоемов, возможности для занятий спортом, вопросы безопасности на дорогах, в жилых зонах и так далее).

«Поэтому нет ничего удивительного в том, что Москва и Санкт-Петербург на первых местах в этом рейтинге. Ведь это еще и туристические столицы нашей страны с большими собственными бюджетами. Эти города участвуют в самых разных федеральных и региональных программах по развитию — «Умный город», «Безопасные дороги» «Комфортная городская среда» и других», — пояснил Агасьян.

При этом он заметил, что многие российские города на протяжении последних лет стабильно улучшают качество жизни. Это видно и по отзывам самих жителей, и по мнению туристов, которые охотно посещают и Казань, и Нижний Новгород, и Екатеринбург, и другие российские города.

«Здесь еще очень важную роль играет не только работа властей на местах, но и взаимодействие с бизнес-сообществом, и позиция самого бизнеса. Социально ориентированные компании заинтересованы в развитии городов и территорий своего присутствия. Когда в сознании российского предпринимательства закрепится понятие социальной ответственности, уровень жизни в наших городах начнет расти гораздо быстрее», — заключил Агасьян.

Ранее Forbes посвятил статью российским городам, оставшимся «в тени» Москвы и Санкт-Петербурга. Автор публикации, призвав перенести из-за вспышки коронавируса любые поездки, поставил на первое место в своем рейтинге Екатеринбург.