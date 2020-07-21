«Абрамсы» и «Джавелины» в США уничтожили три новейших украинских танка

Вашингтон, 21 июля. Военнослужащие вооруженных сил США проводят испытания своих боевых систем, используя оружие, поставленное из стран бывшего СССР.

По данным информационного издания «Вестник Мордовии», совсем недавно американские военные эксперты провели несколько тестов, во время которых были уничтожены танки, проданные Украиной. Журналисты издания замечают, что еще в 2004 году Киев подписал контракт с Вашингтоном на поставку четырех новейших машин Т-84 «Оплот». Данная модификация является модернизированной версией советского Т-80УД и состоит на вооружении украинской армии в качестве основного боевого танка.

Авторы статьи замечают, что украинские власти пытались скрыть факт передачи новейших танков американским военным специалистам. В соглашении, которое было заключено между США и Украиной, указывается, что Киев поставил не модернизированные «Оплоты», а старые советские Т-80УД. Однако вскоре обман удалось раскрыть — выяснилось, что боевые машины были оснащены комплексом активной защиты «Дрозд», а также другими системами, которые устанавливались на обновленные Т-84.

По данным журналистов, танки были переданы США для проведения определенных испытаний, которые имитировали использование данного вооружения в условиях реального боя. Сейчас же из четырех «Оплотов» у американцев остался лишь один.

Сообщается, что остальные три были уничтожены во время тестов с помощью танков «Абрамс» и переносных противотанковых ракетных комплексов «Джавелин». Авторы статьи приводят спутниковые снимки, на которых запечатлена военная техника на испытательном полигоне «Юма» в Аризоне.

На открытой площадке можно заметить лишь один «Оплот», который «сумел дожить до наших дней». Кроме того, на кадрах можно заметить и другую военную технику, которая «испытывается» американцами — танки Т-72М1 и боевые машины БМП-1 и БМП-2.

Ранее стало известно, что власти Японии планируют восстановить свой авианесущий флот. На данный момент Токио хочет построить два новых авианосца, которые должны встать на вооружение армии.