Британская поп-звезда спровоцировала скандал, назвав славян мигрантами и колонистами

Лондон, 21 июля. Живущая в Великобритании популярная певица Дуа Липа, имеющая косовоалбанские корни, вновь устроила провокацию, опубликовав на своей страничке в сети микроблогов Twitter изображение Великой Албании и портрет кровавого террориста, сопроводив изображения шовинистической подписью.

Об очередной выходке Дуа Липы во вторник сообщает издание «Спутник Сербия», отмечая, что певице, чьи родители в свое время перебрались жить в Великобританию из Косово в последнее время все труднее удержаться от скандалов шовинистического направления.

В минувшее воскресенье, 19 июля, например, она опубликовала в карту, на которой в границы так называемой «Великой Албании», помимо самой Албании, были включены земли Косово, сербской Прешевуской долины, Македонии, Черногории и Греции. Рядом с картой певица разместила портреты отца албанской независимости Исмаила Кемали и террориста-националиста Исы Болетини, который в начале ХХ века держал в страхе сербские села в Косово.

Ксенофобская подпись, которой Липа сопроводила опубликованные изображения, гласит, что только албанцы, в отличие от «мигрантов» и «колонистов», являются автохтонами, то есть коренными жителями, аборигенами Балкан.

Подобные откровения поп-певицы не остались незамеченными и вызвали ответную реакцию сербов. Например, американец с сербскими корнями Борс Малагурски – кинорежиссер, телеведущий и писатель – оставил под ее провокационным постом комментарий.

«Защита вами экстремистского националистического и экспансионистского проекта Великой Албании показывает, что ваш разум отравлен. Те, кто боролся за ваши больные фантазии, были поставлены Государственным департаментом (США – ред.) террористами, недавно их лидера (Хашима Тачи – Прим. ред.) обвинили в военных преступлениях», — написал Малагурски.

Напомним, ранее Дуа Липа также отличалась националистическими выходками. В феврале 2020 года, отмечая очередную годовщину так называемой «независимости Косово», певица выложила в своем Instagram-аккаунте картинку, изображающую карту Косово, раскрашенную в цвета искусственно созданного западными кураторами флага «Республики Косово», размещенную на фоне албанского гербового орла и албанского же флага. Граффити Липа сопроводила подписями «Есть только единая страна, остальное нюансы» и «12 лет независимости».