Легендарный армянский шансонье Бока умер в Лос-Анджелесе

Лос-Анджелес, 21 июля. Легенда армянского шансона Борис Давидян, известный как Бока, умер в Лос-Анджелесе на 72-м году жизни.

«Покойся с миром, Борис Давидян (Бока)... Очень грустно», — написал в своем Facebook журналист Ваге Казарян.

Он уточнил, что у Давидян скончался после продолжительной болезни, у него были проблемы с легкими. Пост памяти Боки опубликовал в Instagram и певец Ара Мартиросян.

«Скончался дядя Бока. Светлая память, дедо джан», — написал артист.

Бока эмигрировал в Лос-Анджелес вместе с семьей в середине 1990-х годов. Одними из самых известных хитов певца были песни «Доля воровская», «Джана», «Цавт танем», «Али-Баба» и «Звенит звонок». На сцене он часто выступал вместе с внуком Жокой.