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Жириновский предложил «закрыть» партии, не признающие Крым частью России

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Жириновский предложил «закрыть» партии, не признающие Крым частью России

Москва, 21 июля. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил «закрыть» все политические партии, которые отказываются признавать российский статус Крыма.

«После принятия законопроекта о территориальной целостности России мы изучим программы других партий и обратимся в Минюст с требованием закрыть те из них, кто не признает Крым частью России», — написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщает Infox.ru, в Госдуму внесен законопроект, приравнивающий призывы к отчуждению российской территории к экстремизму. Когда закон вступит в силу, Россия сможет привлекать к уголовной ответственности граждан других стран. Как отметил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, антироссийские заявления часто делают украинские политические деятели.

Жириновский предложил «закрыть» партии, не признающие Крым частью России

Крымчане высказались за воссоединение с Россией на народном референдуме в 2014 году. Голосование провели в полном соответствии с международными нормами и Уставом ООН. Однако Украина до сих пор считает полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией, и призывает Запад поддержать ее позицию санкциями против Москвы.

Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев ранее констатировал, что Украина в последние годы делает все, чтобы ни Крым, ни Донбасс не захотели «назад». Это и языковой вопрос, и религиозный, и риторика в адрес граждан, проживающих на этих территориях.

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Источник: Telegram-канал Владимира Жириновского
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