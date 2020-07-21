Жириновский предложил «закрыть» партии, не признающие Крым частью России

Москва, 21 июля. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил «закрыть» все политические партии, которые отказываются признавать российский статус Крыма.

«После принятия законопроекта о территориальной целостности России мы изучим программы других партий и обратимся в Минюст с требованием закрыть те из них, кто не признает Крым частью России», — написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщает Infox.ru, в Госдуму внесен законопроект, приравнивающий призывы к отчуждению российской территории к экстремизму. Когда закон вступит в силу, Россия сможет привлекать к уголовной ответственности граждан других стран. Как отметил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, антироссийские заявления часто делают украинские политические деятели.

Крымчане высказались за воссоединение с Россией на народном референдуме в 2014 году. Голосование провели в полном соответствии с международными нормами и Уставом ООН. Однако Украина до сих пор считает полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией, и призывает Запад поддержать ее позицию санкциями против Москвы.

Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев ранее констатировал, что Украина в последние годы делает все, чтобы ни Крым, ни Донбасс не захотели «назад». Это и языковой вопрос, и религиозный, и риторика в адрес граждан, проживающих на этих территориях.