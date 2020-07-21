Актер Макаров шокировал поклонников «голым» фото

Москва, 21 июля. Российский актер, сын знаменитой актрисы Любови Полищук Алексей Макаров опубликовал в социальной сети фотографию, на которой запечатлен голым. Снимок появился в Instagram.

Кадр был сделан во время съемок фильма, но артист решил разыграть своих поклонников. Он заявил, что не помнит как оказался раздетым у воды.

«Оголтелый матриархат и дискриминация по всем признакам. Как здесь очутился — не помню», — пошутил он.

Снимок обнаженного сына Любови Полищук вызвал бурную реакцию фанатов, они были шокированы.

«Даже в такой позе брутален», — написала Pangalina. «Вот, ешкин кот. Алексей! Таким мы вас еще не видели», — уточнила Erudaeva. «Опачки! Какие попочки», — написала Svetlanaatulyakova. «Красиво смотритесь на лоне природы», — пришел к выводу поклонник под ником Vlanan59. «Гол как сокол», — оставил комментарий Transblueskom. «Пираньи плавки съели», — написал Edgarholzmann.

Ранее Макаров рассказал о непростых отношениях со своей звездной матерью – Любовью Полищук. Актер отметил, что после развода родителей его отправили в интернат. При этом даже после развода бывшие супруги продолжали выяснять между собой отношения, что сильно травмировало детскую психику.

Артист подчеркнул, что эти события вызывали чувство обиды и злобы на родителей. Макарову не нравилось в интернате, поэтому он часто сбегал оттуда. Позднее Любовь Полищук решила заняться воспитанием сына, которое выражалось в бесконечных криках, ругани и скандалах.