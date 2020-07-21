На Украине снимут фильм о запорожских геях-казаках

Киев, 21 июля. Съемки короткометражного фильма о гомосексуалах в украинском казачестве начались в Запорожье. Лента режиссера Евгения Коршунова будет называться «Главная крепость Сечи».

В основу картины легли события, которые произошли в Запорожье в 2013-м году. Тогда местные гомосексуалисты создали объединение под названием «Гей-форум — Сечь», чем оскорбили современных местных казаков.

«Приходилось слышать и читать, что за гомосексуальные связи на Сечи наказывали. А раз за них наказывали, следовательно, они там были. И я считаю недопустимым, что ряд людей правых и традиционалистских взглядов пытается запретить другим гражданам Украины ассоциировать себя с казаками», — заявил Коршунов в интервью Bird in Flight.

По сюжету, главы герой предается гомосексуальному влечению и сталкивается с трудностями такого существования в обществе — шквалом претензий и оскорблений. Позже выясняется, что он принадлежит к некому тайному сообществу, которое ассоциирует себя с казаками. Когда члены этого сообщества узнают о пережитых им издевках, решают отомстить обидчикам.

Роль главного героя исполняет квир-модельер Михаил Коптев, который также создал костюмы для фильма.

«Главная крепость Сечи» является частью проекта Coming Out of Isolation 2.0, в рамках которого авторы работают над видеопроектами, освещающими различные аспекты жизни ЛГБТ+.

В связи со съемками фильма журналистка Юлия Витязева напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский, будучи комиком, снимался в скетче про казаков-геев.

В своем Telegram-канале она опубликовала видео, на котором нынешний лидер страны и его коллеги по «Кварталу 95» сначала вышли на сцену в вышиванках и с традиционными для казаков прическами, а затем под музыку начали срывать с себя одежду.