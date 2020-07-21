Кедми назвал главные цели России при возможном военном конфликте с Украиной

Москва, 21 июля. Военно-политический эксперт, бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми подробно рассказал о продуманной стратегии России в случае возникновения военного конфликта с Украиной. В эфире информационного интернет-портала Iton-TV Кедми объяснил, каким целям Москва уделит особое внимание в случае военной агрессии со стороны ВСУ.

По словам Кедми, если Киев предпримет какую-либо военную провокацию, направленную против России, которая может привести к военному столкновению двух стран, Москва в первую очередь проведет операцию по обеспечению безопасности на украинских объектах ядерной промышленности. Речь идет об атомных электростанциях, которые находятся в разных областях Украины.

Военно-политический эксперт уверен, что при силовом конфликте с Украиной первым делом РФ обезопасит ядерные объекты, взяв их под полный контроль. Он также заметил, что в последнее время состояние украинских АЭС вызывает у экспертов атомной сферы большое количество вопросов.

«Я приведу такой пример, когда шла речь о возможности военного столкновения между Пакистаном и Индией, американцы подготовили операцию по немедленному захвату всех объектов ядерных Пакистана, чтобы, не дай бог, что-то не вышло из-под контроля. Я думаю, в данном случае это тоже будет сделано, правда, это уже будет не забота американцев, это прямая и непосредственная ответственность России», — заявил Кедми.

Кроме того, эксперт подчеркнул важность подобного решения со стороны России, поскольку в случае военного конфликта с Украиной, который может возникнуть по вине Киева, существует опасность возникновения нештатных ситуаций на АЭС. Но только Москва способна предотвратить возможные проблемы в работе ядерных объектов, поскольку «кроме как Россию, это никого не интересует».

Ранее Кедми оценил новейший российский ракетный комплекс «Буревестник». Он заявил, что Соединенные Штаты Америки не обладают вооружением подобного класса и ничего не могут противопоставить отечественной крылатой ракете, которая уже в скором времени может встать на вооружение армии России.