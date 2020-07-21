В Союзе Армян России рассказали, как певец Бока объединял враждующие народы

Певец Бока, скончавшийся сегодня в Лос-Анджелесе после продолжительной болезни, был человеком мира и умел объединять самые разные народы. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал вице-президент Союза армян России Левон Муканян.

Борис Давидян (такими были реальные имя и фамилия певца) был человеком с большой буквы, считает собеседник ФАН. Бока часто выступал на мероприятиях, организованных Союзом армян России, причем на безвозмездной основе.

«Народ его очень любил. Он долгое время жил в Америке, и его много лет здесь не было, но когда он приехал, мы попросили его выступить на молодежном мероприятии. Он пришел, чтобы спеть одну-две песни, и с удивлением сам сказал, что даже не знал, что молодое поколение так знает и любит его песни. И он выступал полтора часа», — рассказал Муканян.

Боку уважали в первую очередь за его человеческие качества, отметил вице-президент Союза армян России.

«Это человек, который тратил свои деньги на то, чтобы помогать людям, помогать обездоленным, попавшим в трудное положение. Все знали, что если к Боке обратишься, он всегда поможет. Все его знали именно таким. Поэтому его любили», — подчеркнул Муканян.

Собеседник ФАН признался, что у многих во время прослушиваний песен артиста о семье на глаза наворачиваются слезы: Бока, по его словам, умел точно передать в своих композициях эмоции и чувства.

Муканян добавил, что Бока был «человеком мира», которого любили не только в Армении и России, но и далеко за пределами обеих стран.

«Его любили представители многих национальностей. Он был действительно человеком мира, его любили даже те народы, которые между собой враждуют в политической жизни. Он много выступал на мероприятиях как личного, так и общественного характера среди представителей разных национальностей», — напомнил Левон Муканян.

Бока, которого называли легендой кавказского шансона, скончался на 72 году жизни. Известно, что последние несколько лет артист боролся с хронической болезнью легких.